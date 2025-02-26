Модные стрижки – 2025

Обзор модных стрижек на 2025 год, включая женские, короткие, средние и длинные варианты. С Super узнайте о самых популярных стилях и трендах, которые помогут обновить ваш образ.

Выбор стрижки — дело ответственное: проходить с полученным результатом придется как минимум ближайший месяц. Поэтому предлагаем обойтись без шоковой бьюти-терапии — если вы решились на эксперименты с волосами, не стоит резко делать ультракороткую модную стрижку. Сперва лучше привыкнуть к средней длине. Обрезать пряди покороче никогда не поздно, а отращивать длинные волосы можно годами.

Тренды женских стрижек

В 2025 году в индустрии наметилось несколько основных стилей. В общих чертах, стилисты тяготеют к небрежным, «лохматым» прядям. Впрочем, для достижения такого эффекта порой требуется полноценная укладка. Можно выделить несколько следующих модных приемов.

Многослойность — ровный срез и волосы одной длины сейчас в меньшей степени актуальны.Объем за счет техники стрижки — такой не «упадет» в течение дня.Акцент на линию подбородка — это не повод постричься «как все», но если вы носите стрижку средней длины, имейте в виду.Естественные кудри — если они есть у вас от природы, выпрямлять их точно ни к чему.

Женщинам важно следить за трендами стрижек — это возможность вдохновиться и не «застрять» в одном образе на всю жизнь.

Модные короткие стрижки на 2025 год

Асимметричный боул

Трендовая стрижка боул по сути представляет собой осовремененную и элегантную версию стрижки «под горшок» — дальнюю родственницу более привычной пикси. Асимметрия добавит образу сложности, однако и ухаживать за такой стрижкой будет непросто. Морально готовьтесь к ежедневной укладке и частым походам к мастеру, чтобы освежить форму. Тогда боул будет радовать вас ухоженным видом.

Бойфренд боб

Выражение «стрижка под мальчика» заиграет новыми красками, если вы решитесь воплотить в жизнь модную стрижку boyfriend bob. Не то чтобы нечто подобное стало считаться мужской прической, это скорее унисекс, который на вашем парне смотрелся бы не менее органично. Чтобы получить такой эффект, следует отказаться от филировки и попросить мастера сделать четкий срез. В результате ваша привычная длина может выглядеть свежим решением за счет иной техники.

Пикси-боб

Для девушек, которые хотят получить эффект короткой стрижки, минимально жертвуя длиной волос, идеально подойдет пикси-боб. Да, эффектный вид этой стрижки без укладки невозможен, но оно того стоит. Относительно короткая длина позволяет создать максимальный объем, и в то же время волосы выглядят еще короче. Подчеркнуть фактуру можно с помощью окрашивания нескольких прядей.

Пикси с удлинением

Пикси с удлинением отлично смотрится на волнистых волосах и подходит зрелым женщинах. Виски можно выбрить или оставить минимальную длину. При этом в первом случае важно обновлять стрижку регулярно, иначе она будет смотреться неаккуратной и потеряет свой особый шарм. К слову, при отсутствии природных локонов стрижку можно совместить с завивкой.

Горшок с четким срезом

Стоит сделать срез горшка идеально ровным и поиграть с геометрией, как «банальная» стрижка приобретает остроактуальный вид. Изогнутая линия открывает лицо и гармонично подчеркивает форму головы и женственность шеи, визуально ее удлиняя. Кроме того, можно регулировать длину челки, открывая лоб ровно настолько, насколько вам этого хочется.

Короткая пикси

Если вы готовы на кардинальные перемены, смело просите у вашего стилиста классическую короткую пикси. Эта стрижка — настоящий плацдарм для творческих экспериментов. С ней прекрасно смотрится яркое окрашивание и разные стили укладок: сегодня у вас игривый взъершенный вид, а завтра — «гладкая» прическа на геле для волос. Хороший выбор для креативных личностей. Не забудьте пополнить коллекцию укладочных средств.

Ретрогоршок

Удлиненный горшок так и навевает мысли о модницах 60-х, но это не замшелая пародия, а абсолютная классика, которая будет актуальна всегда. Стрижка, между прочим, технически сложная, поэтому к выбору мастера следует подойти со знанием дела. После визита можете сразу записываться на повторное посещение — недели через три. Зависит от скорости роста ваших волос, но окантовку вскоре придется подправить.

Каре с челкой-шторкой

Каре длиной до подбородка выгодно подчеркивает естественную красоту женщины в любом возрасте и особенно выигрышно смотрится на обладательницах овальной формы лица. В зависимости от стараний, которые вы проявили при укладке, стрижка будет выглядеть соответственно. Каре с челкой-шторкой с одинаковым успехом может привнести в образ легкой небрежности и выверенной строгости.

Идеальный круг

Эта стрижка сперва может показаться непривычной, но через пару дней вы ее полюбите. Во-первых, она визуально уравновешивает совершенно любую форму лица и потому подходит всем. Во-вторых, «шапочка» в виде геометрически правильного круга позволяет придать волосам объем и подвижность одновременно. Дерзайте!

Пикси андеркат

Андеркат, «прикрытый» длинными прядями, даже отдаленно не напоминает любимую стрижку Дэвида Бекхэма. Зато позволяет без труда создать эффектный контраст между слоями, даже если вы решитесь на домашнее окрашивание. Кроме того, такой вариант — настоящее спасение, если вы устали от природного объема густых волос.

Чтобы корректно выбрать короткую стрижку по типу лица, нужно учесть следующие нюансы.

Короткие стрижки по умолчанию подходят девушкам с овальным лицом. Обладательницы «прямоугольных» черт лица также могут позволить себе короткую стрижку, но при условии создания объема на макушке.С удлиненным лицом или длинным носом короткая стрижка может выглядеть нелепо, важно заранее оговорить финальный результат. Можно даже примерить парик в случае сомнений.Если вы стесняетесь своих ушей — будет разумно не открывать их в процессе стрижки. Задумайтесь над этим вопросом заранее: существует немало техник коротких стрижек, которые позволят не привлекать внимания к ушам.

Модные стрижки на средние волосы

Шэг

За англоязычным названием трендовой стрижки скрывается главный ее принцип. Shaggy значит «лохматый» — в этом вся суть. Стремиться в данном случае нужно не к идеальной «прилизанной» шевелюре, а к харизматичному естественному объему (впрочем, для большинства это не отменяет необходимости делать укладку по утрам). Во многом шэг схожа с каскадом, но мастеру предстоит поработать со всем объемом волос.

Шэгги-маллет

Берем лучшее от «лохматой» стрижки и пускаемся во все тяжкие с хиппи-стрижкой маллет. Это когда длина остается в основном на затылке, а спереди и по бокам ее нужно убрать. Хотите привлекать внимание еще больше? Укорачивайте челку, как это уже сделали Ида Галич и Леди Гага. Правда, есть одно «но»: такие эксперименты со внешностью лучше всего смотрятся на женщинах от 20 до 30 лет за редким исключением.

Боб на прямые волосы

Сильные стороны боба на прямые волосы как нельзя лучше подчеркнет мелирование. Вопреки стереотипам эта техника окрашивания остается актуальна, просто на смену очевидно высветленным прядям пришел эффект «поцелуя солнца», как будто волосы слегка выгорели под его лучами. Такое мелирование позволит освежить внешность, не прибегая к тотальному окрашиванию, и подчеркнет естественную красоту вашего родного цвета волос.

Блант боб

Основное отличие стрижки блант боб, которое выделяет ее среди других, — это безупречно прямой срез (как правило, на уровне подбородка). В остальном можете дать своему парикмахеру карт-бланш. Опытный мастер предложит подходящую вам вариацию — например, с челкой-шторкой или что-нибудь более оригинальное. Как ни крути, четкая прямая линия по периметру делает прическу визуально более объемной.

Удлиненный блант боб

Еще одна вариация популярной стрижки блант боб. Пожалуй, главный плюс этой прически в том, что она не требует особого ухода. Заметим, что гладкие стрижки выигрышнее всего смотрятся на тонких прямых волосах, поскольку создают иллюзию более густых локонов. Обладательницам густой шевелюры тоже подойдут, но эффект будет несколько другим.

Перевернутый lob

Не переживайте — со лбом все будет традиционно. Lob означает всего лишь «длинный боб». Помимо длины перевернутый длинный боб отличается от обычного боб-каре заметной разницей в длине волос спереди и сзади. Пряди на затылке нужно укоротить, а спереди, напротив, получится эффект длинных волос. Такая стрижка удлиняет лицо — берите на заметку, если хотели добиться такого эффекта.

Каре с филировкой кончиков

Возможно, ваш парикмахер сперва придет в ужас — не удивляетесь. Дело в том, что классическое каре и филировка несовместимы. Но если захотелось поэкспериментировать с образом, попросите сделать утонченные концы, как на фото. Эта стрижка отлично смотрится с пробором по центру: образ получается элегантным и мягким.

Химэ

Химэ не случайно называют прической японских принцесс. Когда-то монаршьи особы Страны восходящего солнца действительно носили такую стрижку начиная с совершеннолетия. На первый взгляд может показаться, что подобная прическа подойдет не всем, но строгих правил у современной версии нет, за счет корректировки длины укороченных прядей можно добиться желаемого визуального эффекта.

Шэг с пробором

Стрижка шэг в стиле 70-х годов с пробором по центру смотрится ностальгично, но тем не менее актуально. Небрежная укладка подойдет для расслабленных образов и просто незаменима во время летнего отдыха. Шэг с пробором словно переносит вас на морское побережье, где укладку вам сделает ветер и морская вода. Впрочем, эту стрижку в любое время года можно сушить без фена, естественным образом.

Классический lob

Как уже было сказано ранее, lob означает не что иное как «длинный боб». Но настоящая магия с этой стрижкой случается, если потратить время на локоны. Для эффектной укладки сперва высушите волосы на прямой пробор, а затем накрутите пряди. Закрепите укладочным средством, дайте остыть, а затем немного разберите пряди для стильной непринужденной укладки.

Ухаживать за стрижками средней длины достаточно просто, если учесть ряд рекомендаций стилистов.

Даже если отросший вид вас устраивает, посещайте мастера для стрижки секущихся кончиков каждые 6-8 недель.Волосы средней длины сохнут быстрее, чем длинные волосы, — постарайтесь использовать фен только когда волосы подсохли естественным образом.Используйте качественные удодовые средства, чтобы волосы радовали вас внешним видом даже без изнурительных укладок.Обязательно попросите парикмахера советов по домашней укладке вашей новой стрижки: возможно, понадобятся укладочные средства или соблюдение технологии укладки, чтобы приблизиться к салонному результату самостоятельно.

Модные стрижки на длинные волосы

Стрижка с текстурированными концами

Если у вас густые длинные волосы, но хочется придать полотну волос больше визуальной легкости, попробуйте стрижку с текстурированными концами. Для этого нужно придать прядям форму «сосулек». Таким образом волосы будут казаться более гладкими и вы избавитесь от лишней тяжести. Обязательно используйте при укладке средство, которое подчеркнет характер стрижки.

Шэг на большую длину

А что если длинные распущенные пряди будут нарочито лохматыми? Тогда это будет уже не простая небрежность и неухоженность, а шэг на большую длину. Носить эту стрижку можно с волосами любой структуры, а укладка требуется только самая простая: с помощью текстурирующего спрея.

Каскад

Стрижка, которая была на пике популярности в 90-х, так и не вышла из репертуара салонов красоты. Более того, считается модной по сей день. В зависимости от длины и формы она может выглядеть совершенно по-разному, но суть одна: вместо общей длины волос их стригут слоями-ступеньками. Так волосы выглядят объемнее и интереснее.

«Волк»

Благодаря TikTok стрижка wolf cut остается абсолютным трендом в 2025 году. Волчья стрижка — это осовремененный вариант классики 70-х и 80-х годов прошлого века. Эта стрижка придает шевелюре динамичный объем и создает ощущение густоты волос. Стандартный вариант предполагает наличие челки и треугольный шлейф. При этом визуально волосы не редеют ближе к кончикам за счет многослойности.

Стрижка «Рейчел» (она же curve cut)

Современная стрижка «Рэйчел» — это удлиненная и более мягкая версия культовой стрижки 90-х годов. Своим названием прическа обязана героине Дженнифер Энистон из легендарного сериала «Друзья». До тех пор ее называли просто косым срезом (curve cut). Времена меняются, но база прежняя — пряди аккуратно обрамляют лицо, но в актуальном варианте остаются немного длиннее. В каком-то смысле это каскад, но с аккуратным, мягким переходом без очевидной лесенки.

Шэгги с тяжелой челкой

Эта стрижка создана для девушек с густыми волосами. Она подчеркнет ваше «богатство» наилучшим образом. Чтобы волосы не лезли в глаза, такую челку полагается подкручивать на ежедневной основе. Впрочем, оно того стоит — аккуратно уложенные «шторки» выглядят одновременно расслабленно и элегантно. Таким и должен быть городской шик современной леди.

Стрижка-осьминог

Не можете определиться между длинной и короткой стрижкой? Стрижка-осьминожка — это золотая середина, так как сочетает в себе более короткую «шапочку» и длинные пряди. Степень радикальности преображения с мастером можно выбрать любую. В сочетании с челкой-шторкой и мягким переходом ничего экстравагантного в ней нет, но когда хочется чего-то нового — этот вариант определенно стоит рассмотреть.

Стрижка «бабочка»

Стрижка «бабочка» на длинные волосы получило свое название от одноименной техники стрижки челки. Сделать это необходимо так, чтобы подкрученные пряди, пружиня, обрамляли лицо, словно крылья бабочки. Длина при этом может быть любой, но выразительная объемная челка все же будет лучше смотреться с волосами ниже плеч.

Классическая челка

Обычная челка и длинные волосы выглядят не менее эффектно, чем сиюминутные тренды. Главное, чтобы волосы были здоровыми и ухоженными. Добавить структуры можно без ножниц, с помощью укладочных средств и заиметь роскошный цвет, освежив окрашивание. Все гениальное просто, как эта стрижка с челкой. К слову, классическая челка поможет сделать визуально округлое лицо стройнее.

«Крылья ангела»

Если большинство стрижек на длинные волосы, построенных на работе со слоями, призваны обрамлять непосредственно лицо, то в данном случае каскад затрагивает только одну треть снизу от общей длины волос. Благодаря такому подходу длинные волосы лежат максимально эффектно, напоминая крылья ангела. Во всяком случае если слегка подкрутить кончики.

Правильный уход особенно важен для поддержания длинных волос в отличной форме. Делимся некоторыми идеями для укладок и ухода за длинными волосами.

Используйте термозащиту, когда выпрямляете длинные волосы.Тщательно выбирайте расчески (на них не должно быть микрозаусенцев и зазубрин) и не расчесывайте полотно волос в мокром виде — так их легко испортить.Избегайте регулярной носки тугого хвоста, так как корням длинных волос и без того нелегко от их тяжести. Дополнительное натяжение может привести к выпадению.Не ложитесь спать с сырыми волосами — это может негативно сказаться на их состоянии, а быстро высохнуть большая длина не сможет.

* Запрещен в РФ.