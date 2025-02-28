Манекенщица вышла на подиум на Неделе моды в прозрачной блузке

Американская манекенщица и панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, вышла на подиум на Неделе моды в Милане в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает миллион подписчиков.

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27-летняя знаменитость стала участницей показа бренда Fendi. Она продефелировала перед гостями шоу в прозрачной черной блузке без бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

Кроме того, модель надела юбку ниже колена в тон и остроносые высокие сапоги на каблуках. Также ей уложили волосы в гладкий низкий пучок и нанесли макияж в коричневой гамме.

В январе Габбриетта пришла на Неделю моды в Париже в натянутых на голую грудь колготках.