Аксессуар из 90-х снова стал модным благодаря фильму «Анора»

Один аксессуар из 1990-х вновь стал модным благодаря фильму «Анора»
Один аксессуар, который был особенно популярен в 1990-х годах, вновь стал модным благодаря нашумевшему фильму «Анора». Об этом сообщает New York Post (NYP).
Речь идет блестящей мишуре для волос, которая украшала волосы актрисы Майки Мэдисон, сыгравшей главную роль в упомянутой картине. Девушки принялись массово публиковать видео в соцсетях, демонстрируя аудитории новую прическу, на которую они решились после просмотра номинированного на «Оскар» фильма.
Блогерша Саманта Эндрю рассказала в TikTok, что заказала цветную мишуру для волос сразу после похода в кино. Вслед за ней подобные ролики принялись размещать и другие инфлюэнсеры.
«Похожа ли я на Ани?» — поинтересовалась одна из них в описании к публикации.
Некоторые авторы показывали зрителям, как сделать такую прическу в домашних условиях, однако парикмахеры все же советуют обращаться к специалистам, которые смогут сделать цветное наращивание в салоне.
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