Какой маникюр привлекает внимание богачей

Ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова назвала россиянкам маникюр, который привлекает внимание богачей. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

В первую очередь эксперт указала на минималистичные дизайны, которые включают в себя бежевые, нежно-розовые и приглушенные персиковые оттенки. При этом их можно дополнить золотистыми или серебристыми тонкими полосками, каплями металлизированного лака или эффектом жидкого золота на одном-двух ногтях.

Кроме того, по словам Мурановой, внимание состоятельных мужчин могут привлечь французский маникюр и его вариации. Например, его можно сделать в молочных, карамельных и дымчато-голубых тонах.

«Интересный вариант — "омбре френч" с плавными растяжками цвета, которые создают эффект акварели. Такой маникюр выглядит благородно и идеально дополняет деловой или вечерний образ», — отметила она.

Вдобавок специалист упомянула полупрозрачные текстуры и дизайн «мыльные ногти», имитирующий прозрачную мыльную пленку с легким радужным переливом.

«Такой маникюр особенно привлекает мужчин, которые ценят свежесть, натуральность и не перегруженного деталями эффект "дорогого блеска"» — объяснила собеседница издания.

В то же время Муранова назвала маникюр, который может удешевить образ женщины и отпугнуть мужчину. Так, в списке оказались заостренные и чрезмерно длинные ногти, кислотные цвета, слишком сложные дизайны, а также обилие страз и крупные 3D-элементы.

Ранее бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала самые модные прически на весну и лето.