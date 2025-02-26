Тренды маникюра начала весны

Если вы относитесь к тому типу женщин, которые не любят однообразия и придирчиво следят за трендами, то и в выборе дизайна маникюра вы своим традициям не изменяете. Но времени на ознакомление с новыми веяниями как всегда не хватает, верно? Приходится либо полагаться на рекомендации мастера, либо судорожно листать соцсети, разыскивая фото с модными оттенками. Мы решили облечить вам задачу и собрать самые новые варианты покрытия для первого весеннего месяца. Природа пока еще спит и не думает радовать нас красками, но это не повод отказывать себе в ярких стильных ногтях, считает нейл-мастер Алиса Наумова.

Нюд и френч

Естественность будет актуальна в любой сезон, поэтому беспроигрышным вариантом для ногтей любой длины остаются полупрозрачные пастельные оттенки и его величество французский маникюр.

«Не стоит думать, что это скучно и избито, ведь коллекции цветов пополняются чуть ли не каждую неделю. Карамельный, лавандовый, ментоловый или бежевый всегда помогут подчеркнуть ухоженность и изящность рук. А безупречно выполненный френч добавит изысканности», — говорит эксперт.

Отдельно нужно добавить про трендовые «мыльные ногти». Многие селебрити сегодня выбирают такой вариант, так как выглядит он интереснее обычного нюда. Покрытие смотрится будто влажным, глянцевитым, как кусочек арбузного глицеринового мыла. Как вариант, можно покрыть ноготки цветом в тон вашей кожи, как у куклы Барби. Только в этом случае эффектнее они будут выглядеть с матовым топом, без бликов.

Природные мотивы

Спектр выбора тут намного шире, чем у естественно-телесной гаммы.

«В моде оливковый, травяной, песочный, оттенки древесной коры. Как правило, все это спокойные цвета, которые можно наблюдать вокруг как раз в весенние месяцы. Но если хочется добавить красок, то отдайте предпочтение опять же насыщенному-зеленому, небесному, оранжево-желтому, как свежие цветки мимозы», — советует мастер.

В качестве дополнительного дизайна сейчас активно используются природные текстуры. Это могут быть даже фрагменты натуральных сухоцветов или же рисунки, сделанные при помощи стемпинга. Тут главное не переусердствовать. Достаточно оригинально оформить один-два ноготка, чтобы добавить маникюру изюминку.

Металлический маникюр

Для «железных» леди, которые привыкли подчеркивать свой сильный характер деталями образа, лучший вариант — это металлик.

«Серебро, черный металл, жидкое золото безупречно лягут на удлиненну форму ногтей. Для коротких этот вариант не совсем подходит, хотя все зависит от природной длины самой пластины клиента», — поясняет мастер.

Если в наличии таких оттенков нет, подойдет и специальная втирка с металлическим блеском.

Кофе и сливки

Вкусное сочетание, согласитесь? Так носите любимый капуччино или эспрессо на своих ногтях. В тренде все оттенки кофе, от насыщенных до щедро разбавленных «молочной пенкой». Не забывайте о главном цвете 2025 — года «Мокко мусс». Шоколадно-коричневый вариант смотрится нежно и одновременно дорого, напоминает эксперт.