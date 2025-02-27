Прохор Шаляпин дал модный совет Татьяне Брухуновой

Прохор Шаляпин мастерски подлил масла в огонь едва тлеющего скандала между 35-летней супругой Евгения Петросяна и ее оппонентами — в том числе юристом Катей Гордон и актрисой Ириной Безруковой. Напомним, началось все с неосторожных высказываний Татьяны Брухуновой, которую подписчики не раз упрекали в выборе нарядов не по возрасту, которая жестко прошлась по любительницам фейковых «брендовых» сумочек. Блогершу возмутила случайная встреча с такими дамами в одном из столичных ресторанов.

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В защиту обруганных Брухуновой девушек выступила звездный юрист Катя Гордон, обратившись к обидчице.

«В те общества, в которые пускают за сумочки, вам и не надо — там дно. Вот там — дно и позорище. Поэтому носите что хотите. Я вам скажу больше: у меня есть и оригиналы, и подделки. Потому что я не эскортница, потому что я зарабатываю деньги, и мне жалко наши семейные тратить на г***о. А иногда сделано мило: что там, недельку погонять и выбросить. А вот госпожа Брухунова хранит — и сумочку, и мужа — до победного. Не обращайте на нее внимания!» — высказалась она тогда. Ирина Безрукова, в свою очередь, напомнила жене юмориста, что та сама родилась далеко не на Рублевке.

Наконец в конфликт вмешался Прохор Шаляпин и дал подсказку, как избежать споров по поводу целесообразности покупки дорогих аксессуаров. Super пообщался с певцом на дне рождения Карины Мурашкиной.

«Танечка, дорогая, переходи на пакеты. Это самое лучшее вложение. Ты каждый день новые пакеты себе можешь позволить, и все в оригинале», — посоветовал артист.

Татьяна, к слову, предыдущие подколки без ответа не оставила. Интересно, «прилетит» ли за вмешательство в скандал амбассадору терапевтической лени.

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