Furla представила новую коллекцию весна-лето 2025

Вдохновленная мечтой об итальянском отдыхе, новая весенне-летняя коллекция Furla возвращает нас к традиции villeggiatura — обычаю, возникшем в эпоху Возрождения в Венеции, где целое лето проводилось в загородных поместьях. Даже сегодня он ассоциируется не с быстрым отдыхом, а с неторопливым времяпрепровождением — синонимом досуга и умиротворения, позволяющим эмоционально соприкоснуться с природой.

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Теплые тона побережья, романтические оттенки цветущих полей, использованные в коллекции, отражают ту самую атмосферу отдыха.

Ткани, изготовленные из натуральных материалов и тщательно обработанные, отражают традиционное итальянское мастерство, а новые сумки являются символом утонченной элегантности. Их высокое качество и мягкие формы дополнены деталями, которые переносят нас в морской мир.

Collection Highlights

Furla Nuvola

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Мягкие формы, подчеркнутые культовым логотипом в виде сферической арки, идеально сочетаются с повседневным стилем. В последней модели металлические детали по бокам переплетаются в двойную арку. В коллекции представлены оттенки от классического белого и черного до желтого, как цветок фрезии, розового, как азалия, оранжевого, как паприка, и перисто-серого.

Furla Sfera

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Культовая модель Furla Sfera теперь представлена в новой цветовой гамме, сочетающей интригующие цвета.

Также в коллекцию добавлены практичные сумки-тоут с длинными ручками и неподвластная времени сумка-ведро, которая в этом сезоне есть в оттенках оранжевого котто, зеленого цвета агавы и сиренево-серого.

Furla Sfera Soft

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Модель Furla Sfera Soft, разработанная таким образом, чтобы идеально прилегать к телу, является воплощением универсальности. Мягкая магнитная застежка с фирменным металлическим логотипом в виде сферы придает образу свежесть.

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Сумку можно носить как в качестве клатча, так и через плечо. В этом сезоне она также доступна в синем джинсовом цвете, из кожи с принтом питона и из легкой ткани, связанной крючком.

Furla Flow

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Модель Furla Flow, выполненная из кожи, с застежкой в виде арки с монограммой Furla, воплощает идеальный баланс форм и содержит нотку кутюрного минимализма.

В этом сезоне Furla Flow украшены яркой строчкой, которая создает эффектное сочетание тон в тон.

Furla Erica

Благодаря своим идеальным пропорциям, Furla Erica воплощает величественную элегантность совершенной архитектуры.

Сумка-тоут создана для хранения всего необходимого и представлена в двух размерах, а ее скульптурный профиль смягчен изгибами и закругленными ручками.

Furla Lido

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Новая сумка Furla Lido станет вашим союзником на все лето.

Рельефные кожаные края по бокам образуют классический логотип Furla, застежка на шнурок и регулируемый ремешок позволяют носить модель не только на плече, но и через плечо.

Furla Riva

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Свежесть моря и его расслабляющее сияние отражены в элегантном дизайне новой модели Furla Riva.

Тоуты доступны в двух размерах и изготовлены из различных сочетаний кожи контрастных оттенков, с клапаном сверху и регулируемым плечевым ремнем.

Furla Meridiana

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Элегантная, минималистичная и подчеркнуто женственная модель Furla Meridiana сочетает в себе две грани изысканной практичности.

Первая — это кожаная модель через плечо с двойным ремешком — одним из кожи, другим на металлической цепочке.

Другая модель напоминает ретро-стиль, ее изящный дизайн подчеркнут структурированной ручкой из золотистого металла, идеально подходящей для городских мероприятий.

MyFurla

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Особый случай, оригинальный вечер теперь не обойдется без нового клатча MyFurla. Его можно носить и в руке, и через плечо, так как он оснащен съемной цепочкой.

Клатч выполнен из кожи с клапаном на магнитной застежке, украшен логотипом Furla и отражает радость сезонных цветов: фрезии, розового цвета азалии и нежнейших оттенков серого и синего.

Подробнее ознакомиться с ассортиментом можно на официальном сайте.