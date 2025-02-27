Какие последствия могут быть из-за неправильного хранения косметики

Хранение некоторых видов косметики в холодильнике может привести к изменению их свойств, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Вместе с тем, по ее словам, хранение других продуктов в холоде может наоборот усилить их действие.

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«Низкие температуры могут замедлить рост бактерий и грибков, что актуально для определенных типов косметики. Речь, например, об органической косметике, содержащей натуральные быстро разлагающиеся ингредиенты, о кремах и сыворотках с активными компонентами, такими как ретиноиды и витамин С, которые чувствительны к свету и теплу. Маски для лица, особенно увлажняющие и охлаждающие, также можно хранить в холодильнике, усиливая их освежающий эффект. Даже тушь для ресниц может прослужить немного дольше», — рассказала биотехнолог.

Но есть, по ее словам, косметика, которой хранение в холодильнике противопоказано. Например, помады и блески для губ могут изменять консистенцию, становиться слишком твердыми и ломкими. Тональные кремы и пудры могут твердеть или образовывать комки.

«Лаки для ногтей могут загустевать и терять свои свойства, а парфюм способен изменить аромат из-за нестабильных эфирных масел, — предупредила Золотарева. — Большинство косметических продуктов лучше хранить в обычных условиях, не допуская попадания прямого солнечного света и высокой влажности. Избегайте экстремальных температур, как высоких, так и низких. Кроме того, всегда плотно закрывайте флаконы и баночки после использования, чтобы воздух и бактерии не ускоряли порчу косметики».

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