Чем профессиональные маски для лица отличаются от домашних

Современная косметология предлагает широкий спектр процедур, направленных на поддержание молодости и красоты кожи. Одним из эффективных способов ухода являются профессиональные маски, которые можно сделать только в условиях клиники у врача-косметолога. В отличие от домашних средств, такие маски обладают более выраженным эффектом, так как содержат активные компоненты в высокой концентрации и подбираются индивидуально под тип и состояние кожи пациента, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова.

© Вечерняя Москва

Чем профессиональные маски отличаются от домашних

Главное отличие профессиональных масок заключается в их составе и методе применения. В их состав входят мощные активные вещества:

кислоты;

пептиды;

ферменты;

гиалуроновая кислота;

ретинол;

растительные экстракты.

Кроме того, некоторые составы требуют особых условий нанесения и удаления, что невозможно повторить в домашних условиях без специального оборудования и знаний.

Еще один важный аспект — индивидуальный подбор. Перед процедурой врач-косметолог проводит диагностику кожи, выявляет ее потребности и выбирает оптимальный состав маски. Это позволяет добиться максимального эффекта и избежать побочных реакций.

Виды профессиональных масок

В зависимости от типа кожи и желаемого эффекта косметологи используют различные виды масок:

Альгинатные маски

Изготавливаются на основе альгината — вещества, полученного из морских водорослей. Обладают увлажняющим, лифтинг- и успокаивающим действием. После нанесения застывают, образуя плотную пленку, благодаря чему происходит глубокое проникновение активных компонентов в кожу.

Коллагеновые маски

Разглаживают морщины, повышают эластичность кожи и оказывают выраженный антивозрастной эффект. Чаще всего используются в омолаживающих программах и при дефиците собственной выработки коллагена.

Кислородные маски

Способствуют насыщению кожи кислородом, активизируют метаболизм и придают лицу здоровое сияние. Идеальны для тусклой и уставшей кожи.

Кислотные (пилинговые) маски

Содержат AHA- и BHA-кислоты, которые мягко отшелушивают ороговевшие клетки, выравнивают тон и рельеф кожи. Подходят для жирной, проблемной и возрастной кожи.

Глиняные и сорбционные маски

Глубоко очищают поры, нормализуют работу сальных желез и уменьшают воспаления. Подходят обладателям жирной и комбинированной кожи.

Регенерирующие маски

Содержат пептиды, витамины и аминокислоты, стимулируют восстановление клеток кожи. Часто используются после агрессивных процедур, таких как лазерное омоложение или химический пилинг.

Как проходит процедура

Процедура нанесения профессиональной маски включает несколько этапов.

Очищение кожи — удаление макияжа, загрязнений и себума. Легкий пилинг (если необходимо) — подготовка кожи к активным компонентам маски. Нанесение маски — в зависимости от вида состава маска может наноситься кистью, руками или в виде тканевой основы. Воздействие — время экспозиции варьируется от 10 до 30 минут. Некоторые маски требуют особых условий, например охлаждения или разогрева. Удаление — смывание теплой водой, снятие пленки или удаление специальными растворами. Финишный уход — нанесение сыворотки, крема или солнцезащитного средства.

Показания и противопоказания

Показания к применению профессиональных масок:

cухость и обезвоженность кожи;

тусклый цвет лица;

наличие морщин и снижение тонуса;

расширенные поры и жирный блеск;

воспаления и акне;

подготовка к важному мероприятию (экспресс-уход).

Однако существуют и противопоказания:

аллергия на компоненты состава;

открытые раны и кожные инфекции;

обострение дерматологических заболеваний (например, экзема, псориаз);

беременность и лактация (некоторые виды масок).

Как часто можно делать профессиональные маски

Частота применения зависит от типа кожи и состава маски. Очищающие и увлажняющие маски можно делать раз в неделю, а антивозрастные и кислородные — один–два раза в месяц. Если процедура проводится курсом, врач разрабатывает индивидуальный график.

Профессиональные маски для лица — это не только приятная, но и эффективная процедура, которая помогает поддерживать кожу в отличном состоянии. Они обеспечивают глубокое питание, увлажнение и омоложение, а индивидуальный подход врача-косметолога делает их максимально безопасными и результативными.

Возраст женщины оценивают не только по ее лицу, но и по состоянию кожи на груди, руках и кистях. Пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, какие привычки помогут как можно дольше выглядеть молодо и свежо.