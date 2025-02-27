Предложен более экологически чистый состав кондиционера для волос

Группа шведских ученых разработала кондиционер для волос на полностью биологической основе. Они использовали лигнин — распространенный и возобновляемый компонент древесной биомассы. Разработка может стать более экологически чистой альтернативой обычным средствам по уходу за волосами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Средства по уходу за волосами, в том числе кондиционеры, содержат сложные композиции поверхностно-активных веществ и стабилизаторов и имеют в своем составе обычно 20-30 различных ингредиентов. Многие из этих соединений получают из растительных и животных масел и жиров, что вызывает опасения по поводу их экологичности.

Группа ученых из Стокгольмского университета (Швеция) предложила использовать при производстве кондиционеров для волос мицеллярные гели на основе лигнина — сложного полимерного соединения, содержащегося в клетках сосудистых растений. Лигнин — ценное химическое сырье, которое используется в медицине и многих областях промышленности. Результаты исследования демонстрируют, что мицеллярные лигниновые гели могут эффективно стабилизировать эмульсии с натуральными маслами, снижая потребность в синтетических поверхностно-активных веществах и сложных стабилизаторах, которые обычно используются в коммерческих рецептурах.

«Наши результаты подчеркивают потенциал лигнина в качестве стабилизатора в эмульсиях типа «масло в воде», что позволяет использовать более естественный и устойчивый подход к кондиционированию волос. Используя древесный лигнин без каких-либо химических модификаций, мы не только сокращаем список ингредиентов, но и устраняем необходимость в органических растворителях, что делает процесс более экологичным», — рассказывает руководитель проекта Мика Сиппонен из Стокгольмского университета.

Исследователи сравнили кондиционер для волос на основе лигнинового геля с коммерчески доступным продуктом. Сравнение показало, что оба вида кондиционеров обладают схожей стабильностью эмульсии, вязкостью и кондиционирующими свойствами.

Ученые также продемонстрировали, что кондиционер для волос на основе лигнина, который содержит 6% кокосового масла, эффективно смазывает поврежденные волосы, снижая усилие расчесывания на 13%. Результаты подтверждены измерениями усилия расчесывания и микроскопическим анализом. Помимо этого, исследователи отмечают, что, несмотря на темный цвет, продукт легко смывается с бумаги и кожи холодной водой, что свидетельствует о его практичности.

«Наша технология производства лигнин-геля выходит за рамки применения в личной гигиене. Его уникальная способность стабилизировать эмульсии и взаимодействовать с различными биомолекулами открывает новые возможности в производстве косметики, продуктов питания и даже биомедицинских препаратов, предлагая устойчивую альтернативу традиционным ингредиентам», — отмечает Евгений Пилипчук из Стокгольмского университета.

Эта инновация открывает путь к более экологичным решениям по уходу за волосами, которые соответствуют растущему потребительскому спросу на экологически чистые средства личной гигиены. Исследователи планируют дальнейшее изучение рецептур на основе лигнина для более широкого применения в индустрии личной гигиены.