Полина Гагарина кардинально сменила имидж

Певица Полина Гагарина снялась с кардинально новым имиджем. Поп-исполнительница показала преображение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Полина Гагарина выложила фото, где позировала в парике с короткой стрижкой и длинной челкой. Певица была запечатлена с макияжем с угольно-черными стрелками и лиловой помадой. Знаменитость предстала в белой футболке, розовом кардигане и голубых джинсах.

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Несколько недель назад артистка выложила в личном блоге видео, где предстала перед камерой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, который дополнила поясом и массивными серьгами. Полина Гагарина также надела туфли на каблуках. Поп-исполнительнице сделали вечерний макияж и уложили волосы назад. Знаменитость танцевала в гримерной.

В середине января Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике во время отдыха на Мальдивах. Певица выложила фото, где позировала в крошечном лифе бикини голубого цвета. Поп-исполнительница предстала перед камерой с мокрыми волосами и без косметики. Знаменитость лежала в шезлонге и загорала.