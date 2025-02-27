Дана Борисова отвела 17-летнюю дочь к пластическому хирургу

Телеведущая Дана Борисова продолжает совершенствовать свою 17-летнюю дочь. Она отвела Полину к пластическому хирургу, чтобы сделать ей новый нос.

© Passion.ru

Звезда соцсетей ни в чем не отказывает своей единственной наследнице, поэтому подросток уже попробовала на себе «Оземпик» для похудения и сделала себе «углы Джоли» у косметолога. Однако на этом она не остановилась и уговорила звездную маму обратиться к пластическому хирургу.

В личном блоге Борисова опубликовала видео, в котором показывала, как специалист работал над лицом ее дочери. Правда, пока в фотошопе. Хирург Гайк Бабаян, который уже сотрудничал со знаменитостями, наглядно показал, как Полина изменится, если сделает ринопластику.

«Совсем другое лицо!» — восхитились мать и дочь, увидев предварительный результат.

Напомним, что сама Дана тоже обращалась к пластическому хирургу в 2024 году. Она, как и Виктория Боня, захотела себе «лисьи глазки».

Ранее дочь Даны Борисовой ответила на слухи о своей беременности в 17 лет.