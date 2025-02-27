Как правильно одеваться в начале весны

В начале весны женщинам лучше отказаться от ношения утепленных юбок и платьев, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, такой вид одежды не обеспечит достаточной защиты от холода, особенно если предстоит долгое время находиться на улице.

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«При выборе одежды на стыке зимы и весны важно учитывать сразу несколько факторов: температуру, длительность пребывания на улице и уровень физической активности. Температурный режим крайне важен, так как морозные дни могут сменяться более теплыми, что увеличивает риск как переохлаждения, так и перегрева. В таких условиях предпочтительны многослойные комплекты одежды, которые лучше сохраняют тепло», — пояснила Тимощенко.

Врач отметила, что, несмотря на желание выглядеть красиво, юбки и платья даже в сочетании с теплыми колготками не обеспечивают достаточной терморегуляции. Как подчеркнула специалист, это может привести к переохлаждению и снижению иммунитета, что повышает риск простудных заболеваний.

«Юбки и платья даже с плотными колготками составляют всего один-два слоя одежды, что увеличивает теплоотдачу и снижает защиту от холода. Особенно важно учитывать это при длительном пребывании на улице. Хотя переохлаждение само по себе не вызывает гинекологических заболеваний или инфекций мочевыводящих путей, оно может спровоцировать обострение уже имеющихся хронических воспалительных процессов», — подчеркнула специалист.

Ранее врач-терапевт Кристина Радина заявила, что согреваться после мороза горячим душем опасно для здоровья. По ее словам, согреваться нужно постепенно, например с помощью теплых напитков.