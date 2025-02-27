Косметолог предупредил, о чем нельзя забывать при уходе за кожей

Косметолог Балакеримова: смывание макияжа на ночь поможет избежать высыпаний. В последние годы уход за собой превратился в настоящую одержимость — многие девушки прибегают к многоступенчатым бьюти-ритуалам, определяют свой тип кожи и изучают состав каждого средства. Но в погоне за сложными косметическими процедурами можно забыть о простых, но важных вещах. Какие привычки стоит вернуть в свой уход, чтобы получить максимум от вложенных усилий, «Секрет» узнал у косметолога Зухры Балакеримовой.

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Защита от солнца

Солнце считается основным фактором преждевременного старения кожи, но многие всё равно игнорируют SPF в повседневном уходе, сказала Балакеримова «Секрету».

По её словам, санскрином (солнцезащитным кремом) необязательно пользоваться в пасмурный зимний день, но с апреля по октябрь им нельзя пренебрегать.

«Если вы проводите на улице больше 10 минут, а ультрафиолетовый индекс превышает 3, без SPF не обойтись. Это не просто защита от ожогов, а реальный способ сохранить молодость кожи дольше, чем с самыми мощными антивозрастными сыворотками», — Зухра Балакеримова.

Солнцезащитные средства также помогут избежать морщин, пигментации и снижения упругости кожи, добавила врач.

Умеренность

Блогеры и известные бренды всё чаще рекламируют сложный многоступенчатый уход за кожей лица. Он включает в себя эссенции, сыворотки, кислотные тонеры, масла, маски — список может быть бесконечным.

При этом в большинстве случаев при выборе косметики девушки не учитывают тип и потребность своей кожи. Это приводит к раздражениям, высыпаниям, обезвоженности и повреждению защитного барьера.

«Получается замкнутый круг: новые проблемы — новые средства — ещё больше проблем. На самом деле кожа любит стабильность и баланс. Вместо косметического перегруза стоит прислушаться к ней, сократить уход до действительно необходимых продуктов и делать ставку не на количество, а на качество», — Зухра Балакеримова.

Уход за шеей и зоной декольте

Шея и зона декольте — области, где в первую очередь проявляются возрастные изменения, обратила внимание косметолог.

Несмотря на то что кожа в этих местах такая же тонкая и деликатная, как на лице, женщины редко её увлажняют, питают и защищают.

«Мы тщательно наносим сыворотки, кремы и SPF на лицо, но заканчиваем уход на линии подбородка, оставляя шею и грудь без внимания. В результате со временем появляются морщины, потеря упругости и пигментные пятна. Чтобы этого избежать, просто включите эти зоны в свой ежедневный ритуал: наносите уходовые и солнцезащитные средства не только на лицо, но и немного ниже», — Зухра Балакеримова.

Смывание макияжа на ночь

Ночью кожа активно восстанавливается. Если регулярно ложиться спать с косметикой, то этот процесс может нарушиться, предупредила специалист.

Вот почему важно смывать макияж перед сном.

Чтобы предотвратить закупорку пор и высыпания. Остатки косметики, смешиваясь с кожным салом и загрязнениями, могут забивать поры, что приводит к появлению акне и чёрных точек.

Остатки косметики, смешиваясь с кожным салом и загрязнениями, могут забивать поры, что приводит к появлению акне и чёрных точек. Замедлить процессы старения. Ночью кожа обновляется, а макияж мешает этому процессу, способствуя появлению морщин и тусклости.

Ночью кожа обновляется, а макияж мешает этому процессу, способствуя появлению морщин и тусклости. Уменьшить риск раздражений и инфекций. Оставленная на ночь тушь и тени могут вызвать воспаления, покраснения и даже инфекции глаз.

Сон в правильной позе

Положение, в котором мы спим, оказывает значительное влияние на состояние кожи и общее самочувствие, подчеркнула косметолог.

Сон на животе лицом в подушку может стать причиной морщин и заломов из-за давления на кожу. Также такая поза вызывает отёчность лица утром из-за нарушения кровообращения и лимфооттока.

А соприкосновение кожи с наволочкой, на которой копятся бактерии и загрязнения, может обернуться раздражениями и высыпаниями.

«Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется спать на спине, что позволяет коже лица отдыхать без давления и трения, сохраняя её молодость и здоровье», — Зухра Балакеримова.

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