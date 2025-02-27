Как звезды сохраняют свою привлекательность и задают модные тренды

Чтобы узнать, какие методы используют звезды, чтобы выглядеть моложе своего биологического возраста, RuNews24.ru обратился к пластическому хирургу, доктору медицинских наук, профессору и главному врачу клиники Art Plastic Тиграну Алексаняну.

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«Пластическая хирургия позволяет добиться впечатляющих результатов и избавиться от 10-15 лет всего за одну операцию», — рассказывает он.

Например, блефаропластика — операция по коррекции век, устраняет мешки под глазами и птоз верхних век, делая взгляд более свежим. Тигран Алексанян отмечает, что это мгновенное омоложение, которое трудно достичь с помощью косметики, поэтому звезды часто прибегают к ней после 40-45 лет.

Другой популярной процедурой является круговая подтяжка лица.

«Это более масштабная процедура, воздействующая на все области лица: щеки, подбородок, шею. Она устраняет гравитационный птоз и помогает вернуть четкие контуры. Результатом становится заметное улучшение общего вида, избавление от дряблости и обвисания кожи».

А вот коррекция носа, которую многие считают уделом только эстетов, также может иметь омолаживающий эффект.

«Изменение формы носа часто гармонизирует черты лица, делая его более пропорциональным и свежим», — подчеркивает хирург.

Важно помнить, что пластическая хирургия — это лишь один фрагмент мозаики. Для достижения максимального результата звезды активно используют современные методики косметологии. Это целый арсенал аппаратных процедур, таких как лазерная терапия, микротоковая терапия и RF-лифтинг. Эти методики воздействуют на кожу на глубоком уровне, улучшая текстуру и цвет и борются с признаками старения.

Профессор также отмечает, что сохранение молодости — это не просто набор отдельных процедур, а целостный подход. Работа пластического хирурга в тандеме с высококвалифицированным косметологом позволяет добиться идеальных результатов. Косметолог подбирает индивидуальную программу ухода, чтобы поддержать и улучшить результаты операций.

«Секрет вечной молодости звезд кроется не только в доступе к передовым технологиям, но и в понимании важности инвестиций в собственную внешность», — говорит врач.

Для многих звезд это не роскошь, а необходимое условие успешной карьеры. Но важно помнить и о других факторах, таких как здоровый образ жизни, правильное питание и достаточный сон. Все эти аспекты взаимосвязаны и в комплексе помогают достичь желаемых результатов.

Таким образом, звезды повторяют заветные слова: «Мы не останавливаемся на достигнутом. Забота о себе — это постоянный процесс». Именно с этой мыслью они продолжают устанавливать стандарты красоты для своих поклонников.