Развеян миф о безопасности «натуральной» косметики

Натуральные эфирные масла являются источником терпенов, летучих соединений, которые могут раздражать глаза и дыхательные пути, вызвать мигрень и астматические реакции. Об этом изданию The Conversation рассказал Асит Кумар Мишра, научный сотрудник Школы общественного здравоохранения при Университетском колледже Корка.

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Ученый объяснил, что многие косметические продукты, такие как солнцезащитные кремы, шампуни и дезодоранты, содержат ароматизаторы и другие летучие органические соединения (ЛОС). ЛОС летучи, потому что легко испаряются при комнатной температуре, становясь токсичными для некоторых людей.

Даже если уровень летучих органических соединений в средствах личной гигиены находится в пределах допустимых значений, они все равно могут вызывать дискомфорт и различные проблемы со здоровьем, в том числе мигрень, проблемы с дыханием и астматические реакции у тех, кто чувствителен к ароматизаторам. Особенно опасны в этом отношении эфирные масла.

По словам Мишры, некоторые люди стараются избегать потенциально токсичных синтетических химических веществ в косметике, выбирая «натуральные» средства личной гигиены. Однако «натуральное» не обязательно означает «безопасное».

Эфирные масла являются источником терпенов, некоторые из которых могут быть токсичными при попадании в организм, вдыхании или проглатывании. Также летучие органические соединения из эфирных масел могут вступать в реакцию с другими химическими веществами, такими как озон из наружного воздуха, образуя побочные продукты, такие как формальдегид (известный канцероген) и аллергены.