Главные тренды моды на весну 2025

Гид по моде от Super. Изучите модные тенденции весны 2025 года, включая топ-20 актуальных трендов, новинки в женской одежде и обуви в нашем материале.

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Судя по новым коллекциям брендов теплый сезон обещает быть веселым, ярким и нежным. Рассказываем про тренды одежды на весну 2025 года и вдохновляемся образами с подиумов.

Общие модные тенденции весны-2025

На контрасте — весной 2025 года руководствуемся этим принципом. Поэтому среди трендов одежды — романтика и брутальность, приталенные и прямые силуэты, облегающий и свободный крой, летящие и грубые ткани, монохром и пестрые принты, пастель и сочные оттенки. Противоположности притягиваются, все это прекрасно комбинируется между собой. То есть джинсы-бочки составят прекрасный дуэт с нежным лонгсливом с драпировкой, а вечернее платье будет не против соседства с паркой. На какие еще модные тенденции обратить внимание.

Топ-20 трендов весны-2025 с фото

Асимметрия

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Что касается кроя, то дизайнеры продолжают усложнять свою жизнь, а нашу делать более интересной, добавляя разрезы, драпировку и оборки. Без асимметрии уже не обойтись: нет одного рукава или штанины — чудесно, скошенный подол, узлы и перекруты — лучше не придумаешь.

Нежно-розовый

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После кричащего красного и таинственного винного хочется легкости, и дарят ее пастельные оттенки, которые можно смело назвать предвестниками весны. В текущем сезоне на первый план выходит пудрово-розовый. Нежный оттенок, впрочем, только на первый взгляд кажется наивным, а на деле легко уживается с более решительными коллегами по палитре. Розовый с черным? Легко!

Бахрома

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Только не волнуйтесь: пусть за вас это делает бахрома, которая не сдает своих позиций. На куртках, на брюках, по подолу платья, на сумках — если ваш девиз «Движение — это жизнь», то такой эффектный декор непременно вдохновит на действия. Полоски ткани или нити — бахромы много не бывает, а чтобы ничего не отвлекало, сочетаем такие вещи с лаконичными однотонными изделиями.

Прозрачность

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К прозрачным юбкам все уже давно привыкли, поэтому с мыслью «нам нечего скрывать» смело облачаемся не только в них, но и в просвечивающиеся блузки, и в платья, конечно же. На подиумах модели не стесняются демонстрировать нижнее белье, но варианты с многослойностью, когда все-таки хочется что-то срыть, тоже приветствуются. Что касается поясных изделий, можно под них надеть цветные колготки.

Приталенные силуэты

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Акцент на талии требуют ставить фешн-гуру, воспевающие lady-like-силуэты. Женственность — наше все и с этим не поспоришь. Абсолютный мастхэв весны — приталенный жакет, который и в пир, и в мир, и с юбкой в бельевом стиле, и с лосинами. Впрочем, подобные рубашки, платья и пальто тоже в фаворе. Главное — чтобы ткань была плотной и держала форму.

Юбка со складками

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Все, с плиссе в длине мини наигрались. Школьный стиль преппи остался позади (да и теннискор тоже): пора взрослеть и становиться серьезнее? Длина юбки опускается ниже колен, увеличивается ширина складок. Строгие линии стоит смягчить: здесь поможет лонгслив или свитшот, а для выходов можно надеть что-то более игривое, вроде шифоновой блузы с воланами.

Приглушенные оттенки зеленого

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Для кого-то оливки, для других — фисташки, а третьи скажут — мятный. Как бы то ни было, но приглушенные тона зеленого, которые мы вроде оставили в 2010-х, догнали нас в 2025-м. Собственно, в год Деревянной Змеи по-другому быть и не могло. Когда возникает вопрос «Как стилизовать?», вспомните: эксперты провозгласили оливковый «новым черным», поэтому к нему подходит все.

Спортшик

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Если кажется, что худи с лосинами в повседневной жизни больше не котируются, то это только кажется. Дизайнеры снова рассуждают на спортивную тему за пределами фитнес-центров. Представьте, что вы направляетесь на урок по балету, в бассейн или собрались на пробежку и… переосмыслите свои наряды, сделав их более элегантными и многослойными. Женственные аксессуары здесь весьма кстати.

Полоска

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«Полосатый рейс» продолжается. И если прошлым летом мы носили по большей части рубашки и поло с принтом, то теперь дизайнеры вооружились линейками и расчертили абсолютно все, что можно. Ну и раз мы заговорили о геометрии, то стоит отметить, что подобное притягивается к подобному, следовательно, полоске подойдет полоска и не менее актуальный горошек.

Дождевик

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Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной — в любой непонятной ситуации надевай дождевик. Куртка из водоотталкивающей ткани обещает стать хитом сезона. Аутдор — один из главных трендов весны 2025 года, но носить его теперь можно не только в поход, но и в свет. Платье со сверкающими пайетками и непромокаемый плащ — комбо, которое определенно заслуживает внимания.

Гибриды

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Гибриды заполонили подиум. Юбка поверх брюк — сочетание, которое активно продвигают инфлюенсеры. Однако брюки удалось скрестить не только с юбками, но и с шортами, и с бермудами. Длинная и короткая штанины — звучит экстравагантно, спорно и, будем честны, прохладно. Здорово, что есть леггинсы и колготки. Да, это вам не лонгслив с одним рукавом.

Романтический тренд

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Кружево и кроше, воланы и оборки, шифон и тончайший шелк, воздушные рукава и летящие многослойные юбки, пастельные оттенки и флористические принт… Здесь сплетаются будуарный шик с эстетикой рококо и бельевым стилем. Такая невыносимая легкость бытия, которая становится еще более невесомой на фоне замшевых и твидовых жакетов.

Галстук

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Благодаря популярности офискора мы вспомнили про галстуки: самое время наконец-то научиться их завязывать. Тем, кому эта задача все-таки не по силам, отчаиваться не стоит. Всегда можно завязать галстук бантом или обернуть его вокруг шеи на манер скинни-шарфа. Еще вариант — использовать вместо пояса/ремня. И несколько галстуков одновременно — высший пилотаж. Расцветки выбираем яркие.

Ретро-принты

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Минимализм минимализмом, но теперь выход любителей максимализма и пестрых узоров. На связи модные в 60-х, 70-х и 80-х принты. Квадраты, ромбы, волны, горох, полосы должны быть по-винтажному приглушенных тонов. Ощущение, что вещь досталась вам от бабушки в наследство, не должно покидать. Геометрические паттерны можно комбинировать как с однотонными позициями, так и с цветочным рисунком.

Кейп

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Кейп кейпу рознь. Это может быть предмет верхней одежды из плотной непродуваемой ткани с прорезями для рук, который заменит пальто. А может быть летящая накидка — длинная или не очень, с декором или без. Возвышенность вариантов с рюшами, оборками или вышивкой уравновесят джинсы и базовая майка. В любом случае вау-эффект гарантирован.

Акцентные плечи

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Пусть женственность и теснит маскулинность, но на широкие — «мужские» — плечи положиться всегда можно. Востребованная сейчас ретро-эстетика не дает им уйти в небытие. Пиджаки с акцентными плечами, плащи с массивными подплечниками — вдохновляемся модными тенденциями 80-х.

V-образный вырез

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Вырез решает многое. V-образный, например, визуально удлиняет силуэт, стройнит и уравновешивает пропорции тела. Он подходит абсолютно каждому типу фигуры и делает образ более элегантным, а глубокое декольте добавляет сексуальности. И не забываем, что зону шеи всегда можно подчеркнуть украшениями: подвесками, цепочками, которые еще больше удлинят линии.

Серебро

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Как бы ни пытались некоторые зачислить металлик в ряды антитрендов, пока это никому не удалось. Весной 2025 года настоящее возрождение переживают серебристые материалы. Брюки в подобном исполнении, завирусившиеся пару сезонов назад, приобрести успели многие: продолжаем их носить и не только на вечеринки, но и каждый день. Монохромный оверсайз-пиджак и грубые ботинки уберут излишнюю парадность металлика.

Кепи

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Когда-то кепи ассоциировалась с рабочим классом, а сейчас этот головной убор олицетворяет британскую элегантность и французский шарм. Брижит Бардо, Джейн Фонда, Катрин Денев — в свое время они доказали это, и весной 2025-го нам стоит последовать их примеру. Тем более что кепи одинаково хорошо смотрится и с классическим костюмом, и в расслабленном образе с бомбером и джинсами.

Сумка XL

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Микро-сумки все. А поскольку теперь мы играем на контрасте, то один из ведущих трендов весны 2025 года — объемная сумка, в которую поместится все и даже больше. Тоуты и хобо, шоперы и клатчи — носим их под мышкой или повесив на плечо. И не расстаемся с большим аксессуаром нигде, даже на вечеринке, во время которой может понадобиться и косметичка, и запасные колготки.

Тренды одежды на весну-2025

Среди материалов выделяется кожа и экокожа, которая лидирует среди модных тенденций на раннюю весну. Впрочем, полупрозрачные ткани и кружево, которые стали главными трендами весны 2025 года, можно носить уже в холодную погоду, утеплившись с помощью тех же кардиганов.

С деталями, которые зачастую делают образ, все довольно просто — все либо ничего. Вы можете выбрать «чистые» линии и фактуры либо отдать предпочтение изделиям с декором вроде бахромы, кисточек, бантов, лент. То же самое касается и украшений: массивные или миниатюрные — решать только вам. За весеннее настроение ответят цвета: выбеленные краски вроде такого актуального оттенка сливочного масла напомнят о солнце и теплом весеннем ветре, а такие яркие тона, как алый и маджента, поднимут настроение.

Тренды обуви на весну-2025

С потеплением хочется забыть о сапогах, но замшевые сапоги в бежевых оттенках списывать со счетов не стоит — слишком универсальная обувь, которая сможет завершить практически любой образ. А легкую походку обеспечат лоферы на тонкой подошве, балетки и кеды в ретро-стиле. «Мэри Джейн» и остроносые лодочки только и ждут своего часа — теплой и сухой погоды. Квадратный мыс тоже среди трендов обуви весны 2025-го. Среди каблуков выделяются kitten-hills, которые особенно стильно смотрятся на ботильонах. И пара слов о материалах: атласные туфли особенно полюбились модницам, как и анималистический принт: змеиный в этом сезоне в топе.