Как носить одежду в горошек этой весной

Горох — это символ элегантности, легкости и женственности (недаром его так любят представительницы британской королевской фамилии, например). Он бывает разным: классическим черно-белым, игривым цветным, крупным ретро или мелким, почти незаметным. Но как носить его правильно, чтобы не выглядеть старомодно? Вместе со стилистом Машей Ведерниковой разбираем способы внедрить горошек в весенний гардероб.

Классическая блуза в горох — элегантность в движении

Простая шелковая или хлопковая блуза с горошком — это база, которая делает образ утонченным, но не скучным. Такой верх легко сочетать как с джинсами, так и с классическими брюками.

«Белая блуза в черный горох, синие джинсы и бежевые балетки — получаем легкий французский шик. Черная или темно-синяя блуза в белый горох, светлые брюки и туфли-лодочки — и у нас элегантность вне времени, особенно, если дополнить шляпой. Красная блуза с мелким горошком с джинсовой юбкой лоферами — на выходе стильный повседневный образ», — объясняет стилист.

Платье в горох — нежность с ретро-нотками

Весной платье в горошек — это идеальный вариант для прогулок, свиданий или легкого городского образа. Оно может быть воздушным и романтичным или строгим и лаконичным.

Платье с запахом в мелкий горошек и босоножки — это универсальный вариант для любой фигуры. Черное платье в белый горох с белыми кедами и кожаной курткой — стильный контрастный образ, годный для любой оказии. Пастельное платье в горошек с балетками и плетеной сумкой — и главными в образе становятся легкость и нежность. Если хотите современный стиль, выбирайте простые силуэты без лишнего декора.

Брюки или юбка в горох — акцент без перегруженности

Горох может быть интересным акцентом, если выбрать низ с этим узором, оставив верх лаконичным.

«Юбка-миди в горошек с белой футболкой и кедами — получится стильный повседневный вариант. Легкие брюки с мелким горошком, блуза нейтрального цвета и босоножки — это очень женственно и расслабленно. Наконец, мини-юбка в горох с нейтральным топом и жакетом — это мило, кокетливо, но со вкусом», — советует стилист.

Аксессуары в горох — для тех, кто хочет добавить нотку игривости

Если одежда в горох кажется слишком яркой, можно добавить этот узор через аксессуары. Это стильный способ разбавить однотонный образ. Платок в горошек на однотонной блузке смотрится очень элегантно, а сумка или пояс с узором в базовом образе создаст ненавязчивый, но стильный штрих. Яркие туфли в горох с лаконичным платьем — неожиданный, но гармоничный акцент.

Комбинирование гороха с другими принтами — смелый, но стильный шаг

Горох легко подружить с другими узорами, если знать баланс. Горох и полоска (например, блуза в горошек и юбка в тонкую полоску) — контрастный, но гармоничный образ.

Горох в миксе с однотонной одеждой с похожими оттенками дает элегантное сочетание. Главное правило — один принт должен быть более мелким, а другой — крупнее, чтобы образы не конфликтовали.