Модный бренд создал коллекцию бикини с символикой СССР

Чилийский бренд Tropical создал коллекцию бикини с символикой СССР и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на странице модной марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, бренд представил покупателям раздельные купальники красного цвета, состоящие из бюстгальтеров с треугольными чашками и стрингов, внутренняя сторона которых оформлена леопардовой тканью. Кроме того, из коллекции можно приобрести спортивный костюм, включающий в себя худи и брюки с широкими штанинами. На размещенных кадрах видно, что на всех изделиях присутствуют изображения серпа и молота, украшенные сияющими стразами.

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Пользователи сети разделились во мнениях по поводу данного дизайна и принялись обсуждать в комментариях под постом.

«У вас есть доставка в Россию?», «Как заказать? Мне и моей лучшей подруге это нужно», «Заберите все мои деньги! Мне нужно это», «Полный кринж», «Приходишь домой, а она в этом. Твои действия?», «Бикини рабочего класса?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что китайский бренд Ebanat представил новую коллекцию мужской одежды и развеселил пользователей сети из России.