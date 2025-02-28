Любимый тренд из 2010-х вернулся в моду

Пришло время окунуться в старые добрые времена. Наверняка многие хорошо помнят те самые «тамблерные» усы, которые ещё 10 лет назад были на пике популярности. С ними выпускали одежду, аксессуары, предметы декора и многое другое. Оказалось, что этот тренд возвращается в моду.

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Блогеры стали обращать внимание, что в различных магазинах всё чаще встречаются вещи с теми самыми усами. Особенно ярко это заметно в Европе. Пользователи Сети шутят, что природа достаточно очистилась, раз в моду снова входит этот принт. Инфлюенсеры гадают, какой «привет» из 2010-х ворвётся в тренды следующим.

«Эпоха атмосферных фото Нью-Йорка, сов и кофе возвращается», «Тот случай, когда я рада, что мода циклична», «А я так и не выбросила свои старые украшения с усами. Теперь они точно пригодятся», — пишут люди.

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