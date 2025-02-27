Российская актриса, телеведущая и фотомодель Юлия Снигирь кардинально сменила имидж и показала результат. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда фильма «Мастер и Маргарита» продемонстрировала короткую стрижку с окрашенными в оттенок блонд волосами. Знаменитость надела классическую белую футболку и серый пиджак с карманом на груди. Вдобавок артистка сделала макияж в нейтральных оттенках.

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Ранее в феврале Юлия Снигирь снялась в откровенных образах. Артистка на одном из фото предстала в белом кроп-топе из перьев бренда New Arrivals и обнажающей живот юбке в аналогичном стиле марки Atelier Biser.