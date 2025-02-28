Погребняк ответила, сколько она потратила на пластику груди и живота

Мария Погребняк решилась на пластику после рождения четвертого ребенка. Блогерша обратилась к Тимуру Хайдарову, чья репутация довольно сомнительна. Однако Мария отбросила страхи и легла под нож в клинике скандально известного хирурга. Погребняк избавилась от диастаза и отеков в области скул. Также бизнес-леди скорректировала грудь и поменяла импланты.

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Столь кардинальное преображение стоило Марии 3,5 млн рублей.

«На себя любимую не жалко. Я всегда говорила, что естественным образом я стареть не буду. Муж поддержал меня финансово», — поделилась Погребняк на передаче Алены Жигаловой.

«Мне сделали замену имплантов, поскольку уже прошло 13 лет. Я уменьшила грудь, захотелось вернуться к естественному телу», — сказала Мария.

По словам телезвезды, хейт, обрушившийся на нее из-за вмешательств, ничуть ее не смутил. Ненавистники привлекают внимание к ее персоне, а это успешно монетизируется.

Сохранить молодость Марии помогает правильное питание, занятия спортом, косметология и уход. Погребняк не исключает, что еще обратится к помощи хирургов, если заметит признаки старения.