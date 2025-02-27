Семь бальзамов и блесков для губ в необычных упаковках

В выборе косметики мы часто пытаемся ориентироваться на ее свойства и думать, а нужна ли нам очередная бьюти-штучка. Но многие средства могут быть не только эффективными, но и прикольными. И если упаковка ну очень манит, нельзя себе отказывать в покупке очередного бальзама или блеска для губ. А мы покажем, на что можно положить глаз.

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Бальзам для губ Sakura, Clarins

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Для любительниц урвать что-то редкое — настоящая находка. Нежирная текстура, средство тает как масло, губы становятся визуально пухлее, состав увлажняет и питает их. А благодаря дизайну, который вдохновлен цветением сакуры, бальзам точно украсит косметичку.

Интенсивно восстанавливающий бальзам для губ, Rumrum

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Суперэффективный бальзам, который поможет губам пережить резкие перепады температур, зимние шелушения и трещины. Долго держится, не растекается и подойдет даже чувствительной коже. Милая компактная упаковка, а что самое важное — гигиеничная. Выдавливаете, сколько вам нужно, остальное останется стерильным.

Оттеночный бальзам Color Trip, Pupa

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Скоро весна, а значит, пора добавить ярких красок в макияж — и этот бальзам точно справится с такой задачей. Формула адаптируется под pH-уровень ваших губ и окрашивает их в уникальный цвет. Текстура легко распределяется и мгновенно тает.

Брелок-блеск для губ, Mixit

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Тренд на брелоки перекочевал в бьюти. Рано или поздно это должно было произойти — и вот: теперь вы можете зацепить блеск для губ на свою сумочку. Очень милый формат: крут и как аксессуар, и как блеск. Отлично подойдет как вариант подарка на 8 Марта подружкам.

Бальзам для губ с гранатом, Frudia

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Устраняет сухость и шелушения, активно питает и увлажняет. Такой «бочонок с медом» будет отлично смотреться на полочке в ванной. Если губы очень сильно пострадали от холода и ветра, нанесите бальзам плотным слоем перед сном, при необходимости повторите.

Оттеночный бальзам-брелок, fwee

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Еще один претендент на то, чтобы присоединиться к обвесу из брелоков на вашей сумочке. Оттеночное суфле подойдет для макияжа губ и щек, интенсивность можно регулировать самостоятельно: средство отлично наслаивается. В наборе — миниатюрный брелок-контейнер, куда можно положить необходимое количество средства.

Блеск-бальзам для губ Coffee for Bear, Iscream

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Любительницы необычных форм, вам сюда. Очаровательный мишка станет любимцем среди продуктов в вашей косметичке. Кофейный запах и удобный формат, чтобы брать с собой, а много ли еще нужно? Тоже улетает в копилку милых подарков подругам на 8 Марта.