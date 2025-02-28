Ведущий «Модного приговора» отметил главный тренд наступающей весны

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал главный тренд наступающей весны. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Цветы — один из главных трендов наступающего сезона. Как вариант, олимпийка и пальто, которые доступны в том числе на моем сайте», — написал Рогов.

В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона. Ведущий «Модного приговора» посоветовал сочетать их с высокими сапогами, ботфортами или с плотными колготками. Стилист отметил, что летом шорты можно будет стилизовать с балетками, лоферами или шлепанцами. По словам эксперта, мужские бермуды также не потеряют своей актуальности.

А до этого стилист Александр Рогов назвал трендом юбки из бусин. Похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire и Bottega Veneta.