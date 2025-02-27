Кейт Миддлтон надела красное пальто в честь празднования Дня святого Давида

В среду Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила Понтипридд в Южном Уэльсе в преддверии национального празднования Дня святого Давида, которое состоится 1 марта. И хотя говорили, что теперь принцесса будет уделять меньше внимания своему стиля, не заметить очевидные пасхалки было просто невозможно.

Кейт Миддлтон надела красное пальто в честь празднования Дня святого Давида
© globallookpress.com

Кейт почтила нацию, надев двубортное красное пальто от Alexander McQueen одного из оттенков национального флага Уэльса. И она, и Уильям украсили свои образы брошами с нарциссами в знак уважения к национальному цветку Уэльса и символу, связанному с Днём святого Давида.

© Mainstyle

Позже в тот же день Миддлтон сменила красное пальто на укороченный блейзер от Ralph Lauren, который она носила ещё до свадьбы с принцем Уильямом, и сочетала с ним коричневую клетчатую юбку-плиссе от Gucci и коричневые замшевые ботинки с острым носком от Gianvito Rossi. Она добавила ещё один оттенок красного в серьги-кольца с гранатами от Spells of Love, а её муж выбрал бордовый свитер поверх светло-голубой рубашки в сочетании с тёмно-синими брюками и коричневым блейзером.

Миддлтон уже надевала такое же длинное красное пальто в декабре, когда отправилась в Вестминстерское аббатство на четвёртую ежегодную рождественскую службу «Вместе на Рождество». Для создания более праздничного образа она надела пальто поверх клетчатой юбки-миди от Emilia Wickstead и чёрных замшевых сапог от Ralph Lauren, а на шею повязала чёрный бархатный бант. Мы уже давно взяли себе этот приём на заметку!

Несмотря на то, что Миддлтон всегда следила за модой, 1 февраля британская Sunday Times опубликовала статью, в которой источник во дворце сообщил, что Кейи не будет делиться информацией о своих образах и вместо этого хочет, чтобы общественность сосредоточилась на её работе. Однако, получив негативную реакцию, во дворце решили прояснить ситуацию в заявлении, опубликованном на следующей неделе, указав, что цитата не исходила непосредственно от Миддлтон. Мы довольны и ждём новых заявлений!

Тренды
Кейт Миддлтон