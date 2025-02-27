Кейт Миддлтон надела красное пальто в честь празднования Дня святого Давида

В среду Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила Понтипридд в Южном Уэльсе в преддверии национального празднования Дня святого Давида, которое состоится 1 марта. И хотя говорили, что теперь принцесса будет уделять меньше внимания своему стиля, не заметить очевидные пасхалки было просто невозможно.

Кейт почтила нацию, надев двубортное красное пальто от Alexander McQueen одного из оттенков национального флага Уэльса. И она, и Уильям украсили свои образы брошами с нарциссами в знак уважения к национальному цветку Уэльса и символу, связанному с Днём святого Давида.

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Позже в тот же день Миддлтон сменила красное пальто на укороченный блейзер от Ralph Lauren, который она носила ещё до свадьбы с принцем Уильямом, и сочетала с ним коричневую клетчатую юбку-плиссе от Gucci и коричневые замшевые ботинки с острым носком от Gianvito Rossi. Она добавила ещё один оттенок красного в серьги-кольца с гранатами от Spells of Love, а её муж выбрал бордовый свитер поверх светло-голубой рубашки в сочетании с тёмно-синими брюками и коричневым блейзером.

Миддлтон уже надевала такое же длинное красное пальто в декабре, когда отправилась в Вестминстерское аббатство на четвёртую ежегодную рождественскую службу «Вместе на Рождество». Для создания более праздничного образа она надела пальто поверх клетчатой юбки-миди от Emilia Wickstead и чёрных замшевых сапог от Ralph Lauren, а на шею повязала чёрный бархатный бант. Мы уже давно взяли себе этот приём на заметку!

Несмотря на то, что Миддлтон всегда следила за модой, 1 февраля британская Sunday Times опубликовала статью, в которой источник во дворце сообщил, что Кейи не будет делиться информацией о своих образах и вместо этого хочет, чтобы общественность сосредоточилась на её работе. Однако, получив негативную реакцию, во дворце решили прояснить ситуацию в заявлении, опубликованном на следующей неделе, указав, что цитата не исходила непосредственно от Миддлтон. Мы довольны и ждём новых заявлений!