Дочь Боно из U2 снялась в нижнем белье в рекламе Calvin Klein

Ирландская актриса Ив Хьюсон стала героиней новой откровенной рекламной кампании бренда Calvin Klein. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте марки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

33-летняя дочь вокалиста Боно из группы U2 позировала в джинсовой куртке на голое тело и белых трусах с завышенной линией талии. Кроме того, знаменитость запечатлели в черном комплекте нижнего белья и полупрозрачном лонгсливе. Телезвезде сделали укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Ранее в феврале Дэвид Бекхэм снялся в фотосессии для журнала. Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм принял участие в съемке для мужского журнала Men's Health.