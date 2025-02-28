В каких случаях пластические операции могут быть полезны

Такие пластические операции, как рино- и блефаропластика, могут не только корректировать внешность, но и быть полезными для здоровья, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, некоторые хирургические вмешательства помогают устранить функциональные нарушения у пациентов.

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«В категорию операций, направленных на коррекцию функциональных нарушений, входят ринопластика при затрудненном носовом дыхании, блефаропластика при птозе век, мешающем зрению, и отопластика для коррекции лопоухости, которая может вызывать психологический дискомфорт и даже головные боли из-за постоянного напряжения мышц шеи», — пояснил Алексанян.

Кроме того, специалист отметил, что пластическая хирургия играет важную роль в восстановлении после травм. Врач подчеркнул, что в таких случаях операции помогают не только восстановить внешний вид, но и вернуть утраченные функции.

«Также важна коррекция деформаций после травм, восстанавливающая не только внешний вид, но и функциональность поврежденных участков тела. Это могут быть операции на лице, например после автомобильных аварий, или реконструктивная хирургия груди после мастэктомии», — резюмировал Алексанян.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что упражнения на пресс и мышцы спины помогут добиться красивой осанки. Хирург отметил, что нужно тренировать обе группы мышц, так как одни отвечают за сгибание, а другие — за разгибание тела.