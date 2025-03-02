Анна Семенович раскрыла причину операции по уменьшению груди

Певица Анна Семенович нечасто прибегает к пластической хирургии. Звезда уверяет, что практически ничего в себе не меняла. Правда, серьезная операция у нее в жизни все-таки была — артистка решила уменьшить себе грудь.

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«Это на самом деле одна из самых сложных операций. Операции по увеличению груди гораздо легче. Импланты можно поставить чуть ли не за полчаса, а моя операция длилась несколько часов», — призналась Анна в интервью «МК».

Она не скрывает, что решила пойти на этот шаг, потому что многие за яркой внешностью и впечатляющими формами не замечали успехов, которых ей удалось достичь. А ведь пробовала себя Семенович в разное время и в спорте, и в шоу-бизнесе.

«Меня это очень удивляло и расстраивало даже. Тогда я и пошла делать операцию. Мне сделали не очень качественно, пришлось перенести еще несколько операций. После этого, слава Богу, все стало хорошо. Но, в общем-то я сейчас смеюсь над этим решением. Не надо было этого делать, но вот тогда я поддалась каким-то своим эмоциям», — объяснила знаменитость.

Правда, результат операции у Анны продержался недолго, в конечном итоге грудь стала выглядеть так же, как и прежде. Такую ситуацию артистка объяснила генетикой.

«Просто у моей мамы девятый размер, у бабушки была большая грудь, у папиной мамы тоже. То есть, когда такая наследственность, ее невозможно изменить. Так что эта операция была лишней, по сути», — посетовала Семенович.

Она отметила, что внушительные формы, за которыми нередко гонятся женщины, в реальной жизни доставляют немало проблем. Самой Анне приходится шить практически всю одежду на заказ. Подходящее белье или купальник найти тоже не так уж и просто.

«Я долго думала, как решить эту проблему, и сама занялась производством белья и купальников для девушек с пышной грудью. Я, конечно, сейчас в восторге, потому что я теперь сама полностью одета», — поделилась радостью исполнительница.

К сожалению, возникают у нее проблемы и со здоровьем — Анне приходится регулярно делать массаж из-за болей в спине.