Как правильно наносить автозагар

С наступлением весны особенно хочется иметь свежий, цветущий вид. Для того, чтобы «спрятать» нездоровую «постзимнюю» бледность за красивым золотистым загаром, многие используют средства для автозагара. Однако, чтобы результат порадовал, важно точно следовать инструкции.

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Первый этап подготовки к нанесению автозагара – это отшелушивание.

«Используйте мочалку для отшелушивания кожи перед нанесением автозагара. Использование отшелушивающего средства также поможет удалить омертвевшие клетки кожи. Уделите немного больше времени отшелушиванию там, где кожа самая толстая: на локтях, коленях и лодыжках», – рекомендуют специалисты Американской академии дерматологии.

Второй этап: обязательно высушите кожу перед нанесением автозагара, чтобы он лёг равномерно.

После этого можно приступать к нанесению средства. Наносить автозагар рекомендуется по частям: например, на руки, затем на ноги, затем на туловище. Втирайте средство в кожу круговыми движениями. Растушуйте на запястьях и лодыжках. Для естественного вида нужно слегка распределить автозагар от запястий к рукам и от лодыжек к ступням.

Важный нюанс: мойте руки с мылом после каждого участка. Это поможет избежать оранжевого цвета ладоней.

Колени, лодыжки и локти – области, которые, как правило, впитывают больше автозагара, чем остальная кожа. Чтобы «разбавить цвет», рекомендуется слегка протереть влажным полотенцем или нанести тонкий слой лосьона поверх автозагара.

После нанесения средства нужно подождать не менее 10 минут, прежде чем одеваться, чтобы кожа высохла. В течение следующих трех часов лучше носить свободную одежду и стараться избегать потоотделения.

Также специалисты предупреждают, что нанесение автозагара не исключает использование солнцезащитных кремов – их нужно применять в обычном режиме, вне зависимости от применения автозагара.