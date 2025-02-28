Стилист рассказал, как выбирают часы современные модники и модницы

По мнению известного стилиста Влада Лисовца, в современной моде часы играют роль украшения, особенно среди более зрелых и успешных людей. Такие модели выбираются как винтажные, коллекционные или ювелирные, придавая образу элегантность и подчеркивая статус владельца. Часы становятся не просто прибором для измерения времени, а произведением искусства.

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Для молодежи же характерно использование смарт-часов, которые привлекают своим дизайном и функциональностью. В отличие от старших поколений, молодежь экспериментирует с цветами и материалами — от пластиковых ремешков до ярких принтованных моделей.

Однако, по словам Лисовца изданию «Первый Женский», независимо от функционала, часы сегодня становятся своего рода браслетом, подбираемым в зависимости от стиля одежды. Они уже не столько необходимы для измерения времени, сколько служат акцентом в образе, добавляя индивидуальности и подчеркивая его особенности.

Ранее Наоми Кэмпбелл закрыла Неделю моды в Лондоне. Также стилисты посоветовали модный аксессуар для холодного времени года.