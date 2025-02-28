Российская стилистка предрекла джинсам с эффектом кривых ног популярность весной

Российская стилистка Александра Шихалова предрекла джинсам необычных фасонов популярность весной 2025 года. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

Стилист рассказала, какие джинсы будут популярны этой весной
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По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными будут широкие штаны из денима, которые носили рэперы в 2000-х годах. Также в число трендов попадут брюки с контрастной строчкой в передней части или различными принтами, особенно леопардовым.

Кроме того, в списке оказались джинсы-бочонки, которые специалистка назвала брюками с эффектом кривых ног.

Ранее в феврале редакторы французской версии Vogue назвали модную замену белой футболке на весну.

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