Как правильно подобрать худи по фигуре

Худи с накладным карманом и резинкой по нижней части визуально полнят, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина.

По ее словам, выбирать такую вещь нужно с большой осторожностью, потому что она легко может испортить фигуру.

"В первую очередь следует обратить внимание на длину. Тем, у кого рост ниже 170 сантиметров, длинные опускающиеся ниже ягодиц модели противопоказаны. Они катастрофически нарушают пропорции фигуры и делают ноги намного короче, чем они есть. Не советую выбирать худи с накладным карманом: они, да и в целом любой декор, добавляют лишний объем. То есть в такой одежде человек будет казаться более полным", – отметила Катыхина.

Плюс не стоит брать худи с резинкой по нижней части – она будет делать более объемной область талии, добавила эксперт.

Кроме того, стилист посоветовала не носить худи с широкими джинсами и брюками.

"Худи сама по себе – объемная вещь, и при сочетании с таким же объемным низом фигура неизбежно превратится в прямоугольник или даже квадрат", – предупредила специалист.

Ранее стилист Юлия Герасимова рассказала о главных ошибках при сочетании футболки с джинсами. Тем, кто хочет выглядеть выше и стройнее, она не советовала носить футболку навыпуск. По мнению эксперта, ее лучше заправлять в джинсы и добавлять ремень, тогда получится подчеркнуть линию талии и показать полную длину ног.