Стало известно, какие цветы стали трендом праздничного сезона в этом году

"Авито": орхидеи, эустомы и гортензии стали трендом праздничного сезона в этом году
Продажа орхидей, эустом и гортензий показала наибольшую динамику за последние 10 дней, в преддверии 8 Марта она выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по объему продаж остаются букеты из роз, сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито".
"Традиционно в топе по объему продаж за последние 10 дней - букеты из роз (на них пришлось 85% от продаж букетов), из тюльпанов (5%) и гипсофил (3%). Если сравнивать продажи цветов с аналогичным периодом прошлого года, то сильнее всего выросли продажи орхидей (+44%), эустом (+41%) и гортензий (+37%), это тренд текущего сезона", - говорится в сообщении.
По данным "Авито", за последние 10 дней, накануне праздников, продажи и предзаказы букетов выросли на 30% по сравнению с началом февраля. Средняя цена на букеты увеличились на 10% и составила 1,7 тыс. рублей. При этом средняя стоимость букетов из отдельных видов цветов снизилась: пионы стали дешевле на 16%, а ирисы - на 14%.
Руководитель направления "Мебель и товары для дома" в "Авито" Никита Ткачев рассказал, что в 2024 году букеты покупали на 32% чаще, чем годом ранее.
"Сейчас мы запустили новую опцию - доставку цветов до двери, которая дает возможность покупателям делать заказы, в том числе и для других получателей, при этом сохраняя безопасную сделку с заморозкой средств до получения товара", - подчеркнул он, добавив, что логистика будет осуществляться с помощью "Яндекс доставки" и курьеров продавцов.