15 масок для ухода за микробиомом, которые вернут коже сияние

Если баланс микробиома кожи нарушен, ожидайте скорого появления четырех всадников апокалипсиса — сухости, раздражения, обезвоженности и излишней жирности. Вот 15 средств, которые помогут вернуть в жизнь кожи равновесие.

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Маска Intensive, Institut Esthederm

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Маска — находка на случай полной засухи. Все благодаря сочетанию трех видов гиалуронки: высокомолекулярной, среднемолекулярной и инкапсулированной. Последняя проникает в самые глубокие слои кожи и обеспечивает интенсивное увлажнение.

Веганская ночная маска с комбучей, Dr.Ceuracle

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И в пир, и в мир, и в добрые люди. Маску с экстрактом ферментированного черного чая можно использовать и в качестве средства экстренной помощи при сильной сухости, и как ночной уход, и как основу для массажа лица. А что может быть лучше многофункционального средства? Только тот факт, что внутри банки спрятаны сквалан и бакучиол, знаменитые своими антиэйдж-свойствами.

Маска Cica Marin, Thalgo

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За капитальное восстановление микробиома отвечает комплекс из пребиотиков, экстракта ламинарии и водорослей. Они помогают успокоить раздражения и, работая накопительно, повышают уровень иммунитета кожи. Текстура у маски воздушная, поэтому ее можно без страха использовать в ситуациях, близких к чрезвычайным.

Лифтинг-маска Biologique, Linda Kristel

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Лифтинг, антиэйдж и детокс в одной увесистой баночке. Маска стимулирует обменные процессы — это влияет на тон, упругость и эластичность кожи. Азулен дополнительно успокаивает и балансирует другие активные ингредиенты вместе с коферментом Q10 и соевым протеином.

Набор биоцеллюлозных масок, Cosmedix

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На случай, когда хочется всего, везде и сразу. В наборе сразу два вида биоцеллюлозных масок, которые плотно прилегают к коже и не мешают заниматься делами: с экстрактом дамасской розы и с витамином С. Они обеспечат мощный курс антиоксидантной защиты, выровняют тон лица, сгладят тонкие морщинки и при этом увлажнят.

Маска Bifida Biome, ma:nyo

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Тканевая маска работает по принципу скорой помощи: достаточно 15 минут, чтобы увидеть и (самое главное) почувствовать эффект. Три вида гиалуроновой кислоты в комбо с лизатами бифидобактерий увлажнят и повысят эластичность кожи. Все быстро и просто — подойдет тем, кто вечно спешит.

Подтягивающая тканевая маска с glow-эффектом, bhab

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Маска пропитана сывороткой с запатентованным комплексом, в котором гриб чага сочетается с комбучей в ультимативном дуэте. К команде, как это по традиции происходит в финальной битве в супергеройском кино, присоединяются комплекс из 24 пептидов, ниацинамид и антиоксидант глутатион, известный осветляющими свойствами. Все, чтобы кожа ожила и засияла.

Маска Mushroom Glow, Cha U Kao

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В составе необычный, но набирающий популярность герой в борьбе за баланс микрофлоры — грибной концентрат. Благодаря ему маска нивелирует пигментацию (важно для тех, кто порой игнорирует солнцезащиту) и борется с воспалениями. Фолиевая кислота буквально защищает клетки кожи от разрушительного воздействия окружающей среды и восстанавливает их.

Восстанавливающая маска для лица с пребиотиками и ниацинамидом 1,5 %, Art&Fact

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Успокоительная пилюля, но не для нервов, а для кожи. Понятные и привычные экстракты календулы, плодов шиповника и листьев алоэ смешали с ниацинамидом, чтобы микробиом не стрессовал. Математика при использовании простая: обезвоженность минус, комфорт и увлажнение плюс.

Маска «Акваудовольствие», Geltek

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Не вызывает воспалений и не содержит спирта, поэтому подойдет нежной реактивной коже. Внутри — целый коктейль из гиалуроновой кислоты, бета-глюкана (он стимулирует иммунные клетки кожи) и комплекса растительных экстрактов. Удобная упаковка с дозатором-помпой поможет контролировать расход средства.

Набор ультратонизирующих гидрогелевых масок, A’Skin Care

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Аллантоин в составе пропитки мягко успокаивает кожу, ниацинамид повышает ее эластичность, а кофеин борется с отечностью. Гидрогелевая основа не дает сыворотке высохнуть слишком быстро, поэтому в процессе можно успеть сделать легкий массаж лица, чтобы результат стал более заметным.

Увлажняющая маска для лица, Biocos

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Центелла азиатская — легенда в мире балансирующих средств, а в этой маске она работает в продуктивном дуэте с ниацинамидом. Обеспечит не только моментальный результат, но и даст накопительный эффект при регулярном использовании на ночь.

Тканевая маска ½ Million Probiotics, Garnier

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Порадует даже самую чувствительную кожу: тканевая основа пропитана сывороткой с пробиотиками, которые получают из ферментированных бактерий. Совет: после того как используете маску на лице, нанесите остатки сыворотки на зону шеи и декольте. Каждая капля должна работать!

Маска-лифтинг для лица и зоны декольте, HydroBionique

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Икра работает на ура не только при приеме внутрь, но и наружно: аминокислоты из икры диких лососевых рыб помогают коже восстанавливать и укреплять липидный барьер. За быстрый визуальный эффект в маске отвечает морской коллаген — белок, напрямую влияющий на тонус овала лица.

Маска с лактобактериями, LP Care

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Универсальный комплекс пре- и пробиотиков работает на решение сразу двух задач: купирование воспалений и восстановление нарушенного баланса микробиоты. А если маску немного охладить, подержав в холодильнике несколько минут, то польза будет тройной — добавится легкий противоотечный эффект. То, что надо по утрам.