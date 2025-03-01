Зендея стала лицом коллаборации Louis Vuitton и Такаси Мураками

Модный дом Louis Vuitton представил миру рекламную кампанию новой коллекции, которая была разработана в коллаборации с уже культовым японским художником Такаси Мураками. В капсуле собрали более 200 предметов — от фирменных сумок до аксессуаров. Особенно запали в душу шёлковые шарфы, солнцезащитные очки, кроссовки, духи и даже скейтборд.

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Отличительная черта — на вещи нанесли символическую сакуру, а в сердцевине фирменного логотипа можно увидеть смайлик. Дата появления этих весёлых айтемов в продаже пока держится в секрете.

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Лицом линейки выбрали яркую, характерную и удивительную Зендею, которая уж точно умеет перевоплощаться. Модный дом также представил ролик, где художник отправляет записку Зендее прямиком из Японии. Бренд начал сотрудничество с Мураками ещё в 2002 году. На тот момент пост креативного директора ещё занимал Марк Джейкобс.