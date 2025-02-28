Как звезды превращают свои недостатки в достоинства

Все еще продолжаете стесняться своих внешних недостатков? Тогда берите пример со знаменитостей? Они сумели не просто принять свое тело таким, какое есть, но и превратили свои «дефекты» в достоинства. А ведь у этих стильных дам была возможность обратиться к лучшим пластическим хирургам, чтобы подогнать себя под стандарты красоты. Хорошо, что они и в мыслях такое не допускали.

Бритни ее короткие ноги

Замечали, что у поп-принцессы нулевых нижняя часть тела выглядит нетипично для женской фигуры. Обычно у девушек торс значительно короче ног, а тут все наоборот. Блондинка вполне могла хирургически исправить дефект, но зачем, если милое личико, харизма и умение профессионально двигаться на сцене все с лихвой компенсируют? Бритни и сама по себе довольно миниатюрна (рост всего 163 сантиметра), поэтому короткие ноги будто даже идут ей. Попробуйте представить певицу с модельными ногами «от ушей»? Выходит не слишком гармоничная картина, не так ли?

«Кисегач» и ее нос

Светлана Камынина — востребованная актриса, которую мы любим и ценим в том числе и за ее нестандартную внешность. На фоне острых выразительных черт лица, внушительных размеров нос и не слишком выделяется. И все же повальное увлечение звезд пластикой нередко толкает артисток под нож хирурга. Камынина могла обзавестись вздернутым кукольным носиком, которые как под «копирку» вылепливают врачи знаменитым пациенткам. Но это была бы уже не та Светлана.

Актриса ценит свои природные данные и умеет посмеяться над собой, что делает ее еще более привлекательной в глазах фанатов. В одной из серий «Интернов» режиссеры обыграли особенность Камыниной и «заставили» ее героиню Кисегач сделать ринопластику. Слишком уж часто над ее носом подшучивал доктор Быков.

Темникова и ее зубы

Экс-солистка группы «Серебро» и выпускница «Фабрики звезд» имеет тот же небольшой недостаток, что и Никита Кологривый. Между передними зубами у обоих имеется заметный промежуток (диастема). В соцсети певица даже публиковала забавное фото с актером, где оба улыбались во весь рот. Елена Темникова тщательно следит за зубами, посещает стоматологов, но избавиться от «щербинки» не спешит. Должно же в ее идеальной внешности быть хотя бы что-то небезупречное. Кологривый ее поддерживает и заявляет, что ему в карьере дефект даже помогает.

Пару лет назад Темникова все же засобиралась устранить промежуток между зубами, о чем заявила в шоу Павла Воли. Но комик ее так активно переубеждал, что, похоже, она передумала.

Паулина Андреева и ее уши

Супруга Федора Бондарчука в детстве очень комплексовала из-за оттопыренных ушей. А теперь старается не прятать их под прическами и без стеснения демонстрирует на съемках кино и красных дорожках. В одной из передач Паулина Андреева вспоминала, что в подростковом возрасте ей досталась роль Страшилы в сказке «Волшебник изумрудного города». Сейчас она со смехом относится к своим тогдашним переживаниям.

«Вообще в 12 лет уши были проблемой. Значит, я пугало, да еще и с ушами, сильно отличающимимся от ушей одноклассниц. Комплексы были, но это быстро прошло», — рассказывала звезда.

Кстати, в последние годы в Сети завирусился тренд на оттопыренные уши. Супруга Александра Цекало, Дарина Эрвин, специально сделала себе «новые» и вовсю красуется с ними на свежих фото в Сети. На недоуменные комментарии подписчиков художница отвечает, что ее уши были такими всегда, просто раньше это не так бросалось в глаза.

Сара Джессика Паркер и ее лицо

Если бы не актерские данные и природный шарм, Паркер могли бы считать настоящей дурнушкой. Вытянутое худое лицо, нос с горбинкой, массивный подбородок явно не тянут на описание идеального лица. Из-за этого Паркер в 2007 году даже признали одной из самых некрасивых женщин мира. Но она ни капли не расстроилась.

«То, что я не соответствую чьим-то идеалам, не означает, что я некрасива. Мне нравится мой выбор — быть тем, кто я есть», — заявила Сара Джессика в ответ на критику.

И правда, Керри Брэдшоу стала легендарной киногероиней именно благодаря невероятной уверенности в себе и харизме. А еще стильным нарядам и туфелькам, которые та умело выбирала для посиделок с подругами и свиданий.