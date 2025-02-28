Как правильно подобрать длину платья или юбки

Вижу в магазине симпатичную юбку своего размера, да еще и со скидкой, беру две без примерки. А после отправляю их на «пожизненное заключение» в шкаф, так ни разу и не надев. Знакомо? Подобные истории приключаются порой с каждой из нас, и причиной тому обычно является неправильно подобранная длина изделия. Если одним идет исключительно мини, то для других предпочтительнее будут платья и юбки средней длины. Стилист Светлана Шеберова поделилась лайфхаками по правильному выбору, благодаря которым вы сможете покупать или шить в ателье вещи, украшающие, а не уродующие вашу фигуру.

Эксперимент перед зеркалом

«Возьмите отрез ткани, сделайте из него условную юбку, наденьте на себя и перед зеркалом просто меняйте длину, приподнимая и опуская. Визуально вы сможете понять, какой из вариантов вас украшает», — советует эксперт.

Для этого способа подойдет и любая объемная вещь вроде покрывала или простыни. Штора тоже годится.

Рост имеет значение

Одним из важных факторов при выборе длины изделия является рост его будущей обладательницы. Высоким девушкам от 170 и выше в этом плане повезло больше всех.

«Им подходят юбки длиной до колена, миди и, конечно, макси. А макси вообще могут сделать ноги ещё длиннее», — говорит стилист.

А вот для среднего роста и миниатюрных леди оптимальным будет длина до колена и чуть выше. С юбками в пол и длиной миди лучше не экспериментировать, особенно если подол довольно объемный.

Универсальный вариант

Стилисты считают, что платья и юбки по колено идут всем женщинам без исключения. Возраст в данном случае тоже значения не имеет. Эта длина оптимальна для того, чтобы выгодно подчеркнуть достоинства фигуры, визуально удлинить ноги и показать их красивую форму. Конечно, фасон юбки тоже будет играть значимую роль, но тут уже дело вкуса.

В преддверии весны, когда вот-вот настанет время облачиться в легкие тренчкоты и пальто, эти советы тоже будут актуальными. Не забывайте, что в тренде многослойность, и выгляюывающая из-под подола верхней одежды юбка считается не моветоном, а стильным решением в построении интересного образа. Главное, чтобы оттенки пальто и юбки (платья) гармонировали между собой.