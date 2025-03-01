Лени Клум пришла на бал в платье бренда Roland Mouret

Дочь Хайди Клум, модель Лени Клум, посетила ежегодный бал в Венской опере. Об этом сообщает Dailу Mail.

© Газета.Ru

Модель Лени Клум предпочла для выхода облегающее платье с блестками и глубоким декольте от бренда Roland Mouret. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца в 2019 году. Знаменитости воспитывают четверых детей Клум: 20-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

В мае Хайди Клум с дочерью Лени снялись для бренда Intimissimi. Супермодель предстала перед камерой в нежно-розовом комплекте белья, поверх которого надела атласный халат с цветочным принтом. Дочь телеведущей позировала в молочном нижнем белье, украшенном кружевом, и халате в тон.