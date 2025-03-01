Стилист призвал носить обувь с акцентными носами

Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян призвал носить обувь с акцентными носами. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Круто выглядят платья с подолами из нетипичных материалов — воздушно, но в то же время объемно, массивно и тяжело, но все-таки подолы из шелка эффектнее. Обратил внимание на кулон с буквой V, будто из нулевых. Заметил общий тренд на интересные акцентные носы у обуви. Versace показали мужские туфли с заостренными приподнятыми носами», — написал стилист.

А до этого Алеко Надирян призывал носить вишневый оттенок с горчичным. По его словам, насыщенный песочный создает таинственную композицию. Также вишневый оттенок сочетается с небесно-голубым, который создает «зимнюю ассоциацию и очень эффектный образ».

Стилист также объяснял, как выбрать тренч.