Актуальные принты этой весны и как их правильно носить

Вместе с приподнятым настроением и легкими тканями в гардероб возвращаются яркие и свежие принты. В этом сезоне в моде клетка, горох, полоска и цветочные мотивы, но их, конечно же, предлагается носить по-новому — мода известна своей капризностью и ветренностью. Со стилистом Машей Ведерниковой разбираем пять способов добавить эти узоры в весенний образ.

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Клетка — от классики до гранжа

Клетка — один из самых универсальных принтов, который легко адаптируется под любой стиль. Согласитесь, просторная фланелевая рубашка, романтичное платье А-силуэта и строгий облегающий костюм с юбкой смотрятся совершенно по-разному с этим паттерном. Весной особенно актуальны мелкая «виши», крупная шахматная клетка и клетчатые тренчи в бежевых тонах — а еще узоры, которые вообще не похожи на классическую клетку, например, с округлыми формами элементов.

«Клетчатый пиджак с джинсами и белой футболкой создаст элегантный, но расслабленный образ. Юбка или брюки в клетку с однотонным верхом добавят акцент без перегруженности. Наконец, пальто в клетку со светлыми ботильонами и легким шарфом — идеальный вариант для переменчивой весенней погоды. А если хочется добавить яркости, выбирайте цветную клетку, например, зеленую, розовую или голубую — такие оттенки освежают образ», — рассказывает эксперт.

Полоска — тонкая, широкая, цветная, контрастная

Полоска этой весной становится игривой и нестандартной: классические бело-черные сочетания уступают место цветным и асимметричным линиям.

Актуальны и вертикальная полоска, которая визуально вытягивает силуэт, и широкая горизонтальная, которая, кстати, отменно стройнит, и интересная диагональ. Если хотите сделать образ более динамичным, сочетайте полоску с другими принтами, например, с цветами или абстракцией, но в одной цветовой гамме.

Цветы — нежные, крупные, акварельные

Цветочные принты весной — неизменная классика, но в этом сезоне в моде максимально естественные мотивы: полевые цветы, акварельные узоры, винтажные розы.

«Цветочное платье с грубыми ботинками или кедами дает баланс женственности и урбанистики, а легкая блуза с флоральным принтом с джинсами и босоножками — это идеальный "лук" для первых теплых дней. Если вы боитесь перегрузить образ цветами, начните с мелкого цветочного принта или добавьте цветочный аксессуар — сумку, платок или пояс», — советует стилист.

Комбинирование принтов — игра с контрастами

Один из главных трендов этой весны — смелое сочетание разных принтов. Клетка, полоска и цветы могут смотреться гармонично, если выбрать правильный баланс.

Например, это может быть полосатая рубашка и цветная юбка — игра контрастов, но в одной цветовой гамме. Клетчатый пиджак и полосатый топ — актуально и стильно, если цвета перекликаются. Если вы не уверены в сочетаниях, используйте принты в одной цветовой палитре — это создаст цельный и продуманный образ.

Отдельного упоминания заслуживают принты без принтов — когда текстура ткани не гладкая, а узорная, но при этом общее впечатление остается монохромным. Это может быть кружево с флоральными мотивами, ткань с «вафельной» структурой для пальто или жакета, рубчики вертикальной направленности и так далее. Это вариант для тех, кто не готов играть в игры с узорами в полный рост.

Горох — игривый ретро-акцент

Помимо классического черно-белого варианта, актуальны пастельные оттенки, крупные контрастные горошины и асимметричные узоры. Этот принт легко адаптируется как для повседневных, так и для вечерних образов.

Платья в горох с акцентными рукавами или поясом создают романтичное настроение, а легкие блузы с этим узором сочетаются и с джинсами, и с элегантными брюками. Для тех, кто хочет добавить горох в образ без риска перегрузить его, отлично подойдут аксессуары: шелковые платки, обувь, ободки или сумки с этим принтом.