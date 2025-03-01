Ученые нашли новый способ остановить появление морщин

Открытие немецких экспертов из Университета Мюнстера поможет остановить появление признаков старения — морщин и седых волос. Они обнаружили новые гормоны, которые могут играть роль в этом процессе.

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Особенное внимание учёных привлекло действие мелатонина, известного своим антиоксидантным эффектом и способностью регулировать метаболизм митохондрий. Благодаря своим свойствам мелатонин оказался перспективным веществом для борьбы с преждевременным старением кожи.

Также авторы обратили внимание на гормоны, влияющие на пигментацию кожи и волос, такие как меланоцитстимулирующий гормон.

Исследование показывает, что правильное использование этих гормонов может стать основой для новых методов ухода за кожей, помогающих бороться с морщинами и другими признаками старения. Учёные надеются, что их работа приведёт к разработке новых косметических продуктов и лечебных методик, которые помогут людям дольше сохранять молодость.