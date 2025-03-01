Ученые нашли новый способ остановить появление морщин

Прорыв в борьбе со старением: учёные нашли новый способ остановить появление морщин
Открытие немецких экспертов из Университета Мюнстера поможет остановить появление признаков старения — морщин и седых волос. Они обнаружили новые гормоны, которые могут играть роль в этом процессе.
Особенное внимание учёных привлекло действие мелатонина, известного своим антиоксидантным эффектом и способностью регулировать метаболизм митохондрий. Благодаря своим свойствам мелатонин оказался перспективным веществом для борьбы с преждевременным старением кожи.
Также авторы обратили внимание на гормоны, влияющие на пигментацию кожи и волос, такие как меланоцитстимулирующий гормон.
Исследование показывает, что правильное использование этих гормонов может стать основой для новых методов ухода за кожей, помогающих бороться с морщинами и другими признаками старения. Учёные надеются, что их работа приведёт к разработке новых косметических продуктов и лечебных методик, которые помогут людям дольше сохранять молодость.