Три модели сапог для коротких ног

Не всем от природы даны стройные ноги от ушей. Но это не повод прятать их под макси, как советовала секретарша Верочка своей строгой начальнице в «Служебном романе». Достаточно подобрать подходящую модель обуви, чтобы зрительно вытянуть силуэт и добавить уверенности в себе. Стилист-имиджмейкер Анна Савельева перечислила в беседе с WomanHit самые трендовые модели сапог на весну для обладательниц коротких ног.

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Высокие сапоги-казаки

«Важно, чтобы длина голенища заканчивалась практически возле колена. А также обращайте внимание на высоту каблука. Оптимально, если она будет варьироваться в предела× 5—7 сантиметров», — подчеркивает эксперт.

В таких сапожках ноги будут казаться тоньше и длиннее. Сегодня вариаций модели множество, как и оттенков. Когда, как не весной, пробовать что-то новое, и вместо наскучившего черного примерить изумрудно-зеленые, насыщенные бордовые или шоколадные сапожки. Но тут главное не перенасытить образ яркими акцентами, сохраняя баланс.

Сапоги наездницы

Так называемые «жокейские» сапоги. Каблук у этой модели предусмотрен минимальный, а визуальное удлинение ног достигается благодаря широкому голенищу. Даже если длина сапог ощутимо ниже колена, полные голени будут смотреться в них значительно изящнее. Экспериментируйте с цветом сапог, колготами и другими деталями образа, чтобы добиться вау-эффекта и приятно удивиться своему отражению в зеркале.

Классика на каблуках

«Высокий каблук все исправит», — напоминает стилист.

Это у слишком высоких девушек уже нет шанса стать на 10—15 сантиметров ниже. А у миниатюрных всегда есть спасение в виде обуви на каблуке. При этом неважно, какой конфигурации он будет (шпилька, рюмочка, клиновидный или столбик). Любой каблук сработает на сто процентов, добавив роста, элегантности всему силуэту и зрительно вытянув даже очень короткие ноги.

Если же сапоги вы не носите вовсе и придерживаетесь спортивного стиля даже в повседневной жизни, кроссовки и кеды при невысоком росте надевать не возбраняется. Но выбирать модели на низкой подошве стилист не советует. Лучше отдать предпочтение вариантам на высокой платформе. И практично в условиях весенней слякоти, и разумно с точки зрения «вытягивания» силуэта.