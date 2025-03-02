Азия запустила новый тренд в области косметологии

Российские специалисты в области косметологии перенимают опыт азиатских коллег, которые во всю оказывают новую услугу. Медики за рубежом превращают верхние губы своих пациенток в клюв, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

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Журналисты выяснили, что китаянки и тайки запустили новый тренд в области косметологии. Девушки избавляются от филлеров, чтобы отрезать верхнюю губу для получения специфического изгиба, как у птичьего клюва.

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Специалисты в течение получаса меняют внешность клиенток. Процедура делается под местной анестезией. Швы снимаются через неделю. На Западе уже подхватили новое веяние с Востока. За такую процедуру местные медики берут от 500 до 1000 долларов.

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