Как прошел модный показ коллекции осень-зима 2025/26 Versace

Новости о возможной продаже компании придали вечернему показу Versace особую драматичность. Когда зрители собрались в трамвайном депо, некоторые задавались вопросом, не станет ли это последним выходом Донателлы Версаче на поклон. Другие не представляют, что такое Версаче без Донателлы.

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Дело не только в том, что она руководила брендом с момента шокирующей смерти своего брата в 1997 году или что Дженнифер Лопес добилась успеха, когда в 2000 году надела шифоновое платье с опасно глубоким вырезом в цвете jungle green, для которого даже был придуман Google Image Search.

Ни один другой ныне живущий дизайнер не смог так полно проникнуться духом времени: Донателла стала героиней песни Леди Гаги и звездой одного из самых смешных перевоплощений на канале SNL, и, несмотря на то, что она поздно стала модельером, её популярность в социальных сетях затмевает популярность многих коллег. Пожалуй, только Карл Лагерфельд мог бы соперничать с ней. И вот этим вечером Донателла напомнила всем, чего она всегда добивается.

«Я люблю одежду, которая придает сил и уверенности. Создавая эту коллекцию, я не следую никаким правилам. Только правилам ДНК Versace», — написала она в аккаунте накануне.

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Донателла открыла показ тремя образами, созданными из пуховых одеял Versace Home, выполненных в классических мотивах дома и в необычных формах. Донателла взяла за правило возвращаться к прошлому бренда, и это явление распространилось по всей индустрии. Среди других фирменных элементов, которые она затронула здесь, согласно заметкам к показу, были смещённые плечи из последней коллекции Джанни для кутюрного Versacе.

Костюмы с облегающими лифами и юбками с кринолином, бросающими вызов гравитации. Повсюду, куда ни глянь, были контрастные вставки: в топах-бюстье, в виде украшенных нагрудных карманов на повседневных рубашках, а также в кольчужных юбках и шёлковых комбинациях с цветными вставками. Донателла ясно дала понять, что никто не знает эти правила так, как она сама.

«Когда тебе говорят, что делать, когда тебе говорят, что будет продаваться... Я думаю, что мода — это творчество, а творчество — это инстинкт. Если вы пытаетесь угодить слишком большому количеству людей, слишком большому количеству менеджеров, креативность пропадает», — сказала она в беседе в миланском музее Триеннале в четверг.

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Она также смотрела в будущее! На подиуме были новаторские модели с 3D-принтом, представленные в прошлом сезоне, которые вернулись в более ярких формах, на этот раз украшенные крупными кристаллами. Но было что-то особенно трогательное в том факте, что лучшие образцы коллекции — это пара чувственных платьев с переливающимися металлическими нитями, одно золотое, другое серебряное, которые вы уже могли видеть на самом первом кутюрном показе Донателлы, осенью 1998 года. Что бы ни случилось дальше с Versace и Донателлой, она явно гордилась собой сегодня вечером. А мы ей!