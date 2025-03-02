Киркоров сделал признание о своих пластических операциях

Народный артист России Филипп Киркоров на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» заявил, что больше не будет делать пластические операции. Артист пояснил в беседе с NEWS.ru, что поводов не осталось.

На этом все, больше нечего <...>. Я никогда к хирургу по лицу не обращался, — добавил артист.

Филипп Киркоров стал певцом года с песней «Черная пантера», при этом на вручении он появился с новой спутницей — супругой предпринимателя Олега Шелягова Викторией. Известно, что ее муж владеет похоронным бизнесом. Светская львица, как пишет NEWS.ru, держала певца под руку.

Для мероприятия Киркоров выбрал в серый костюм, пиджак которого усыпан стразами, в руках он держал сумку Louis Vuitton. Шелягова выбрала черное платье-бюстье с перьями. Свой образ она дополнила массивным ожерельем с изумрудом.

Тем временем певец Дима Билан признался на вручении музыкальной премии, что начал заниматься музыкой ради своей школьной возлюбленной: хотел «что-то из себя представлять». Артист отметил, что для него жажда доказать силу своего характера — топливо для работы, однако в процессе работы над собой и карьерой он так увлекся, что на время упустил из виду «истории личного характера».