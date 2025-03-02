Три причины отказаться от загара

От природы тон кожи многих россиянок значительно отличается от того, что демонстрируют роскошные модели в Сети, на подиумах и страницах глянца. Загорелые тела и лица считаются показателем хорошего вкуса, ухоженности и следования моде. Но насколько актуален этот стереотип в наши дни? Не будем сейчас углубляться в медицинские противопоказания и риски регулярного загара. О возможности возникновения серьезных проблем вплоть до меланомы наслышаны уже давно. Поговорим именно об эстетическом факторе. Вот вам 3 весомых довода отказаться от соляриев и прятаться под зонтиками на солнечных пляжах.

В моде естественность

Если вы не уроженка Бразилии, Мексики или иной страны, где солнце терроризирует местных жителей круглый год, то и ходить с постоянно «поджаренной» кожей не слишком логично. Сейчас принято подчеркивать естественную красоту, а не пытаться искусственно придать внешности псевдопривлекательность. Девушку, злоупотребляющую загаром, видно за версту. И зимой, и летом она щеголяет с желтовато-бронзовым лицом. Так и хочется намекнуть, чтобы сделала перерыв и показала наконец настоящее лицо.

«Сейчас новое поколение все больше заботится о качестве и здоровье своей кожи, потому что совсем не секрет, что загар, будь то естественное солнце или солярий, он, во-первых, сушит кожу, во-вторых, разрушает естественную выработку коллагена, вызывает пигментацию. Поэтому сейчас принято подчеркивать именно свою природную данность», — пояснила эксперт.

Светлая кожа смотрится более эстетично

Не зря в прошлые века дамы нарочно белили кожу, чтобы продемонстрировать свою аристократичность. Считалось, что смуглыми могут ходить только низшие сословия, занятые на полевых работах под палящим солнцем. А истинные леди всегда бледны и изысканны. Белая кожа и сегодня в цене. Она смотрится более свежо и молодо. Девушка, которая следит за собой, никогда не станет брать абонемент в солярий, чтобы поскорее превратить лицо в подобие печеного яблока.

Чистый лист

На светлой коже можно создать массу интересных вариантов макияжа. Да, и сделать ее слегка загорелой с помощью косметики тоже можно. А вот закоренелых фанаток загара мастера недолюбливают. Приходится работать с тем, что есть, и тут спектр возможностей будет ограничен. К примеру, светлые оттенки румян и теней на загорелую желтоватую кожу не лягут. Они будут едва заметны, да и цвет ощутимо исказится. Естественный повседневный макияж подразумевает легкую палитру с минимумом ярких штрихов. И бледная кожа для этого станет идеальной основой.