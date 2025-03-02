Пластический хирург рассказал, какие части тела выдают возраст
Доктор медицинских наук, пластический хирург Давид Гришкян рассказал, какие части тела стареют быстрее остальных, сообщает издание Marie Claire.
Как правило, женщины активно ухаживают за лицом, но забывают о других зонах, которые выдают возраст.
По словам хирурга, речь идет, прежде всего, о шее и зоне декольте. Их сложно восстанавливать и возвращать былую форму, поскольку здесь мало подкожного жира, а шея очень подвижна. Лучше сразу заниматься профилактикой, а именно – использовать крем от солнца, а также ежедневно увлажнять и питать кожу. Кроме того, стоит подумать над биоревитализацией, плазмолифтингом и лазерной шлифовке.
Во-вторых, возраст выдают руки, поскольку они крайне подвижны и подвержены воздействию ультрафиолета, а также бытовой химии. Их необходимо питать, увлажнять и делать пилинги. Если домашний уход уже не помогает, можно сделать PRP-регенерацию и лазерные процедуры.
В-третьих, на возраст указывают колени, кожа на которых обвисает и собирается в складки. Чтобы она выглядела более упругой, нужно долгое время использовать средства с коллагеном, а также ходить в спортзал для борьбы с потерей мышечной массы.