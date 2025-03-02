Пластический хирург рассказал, какие части тела выдают возраст

Доктор медицинских наук, пластический хирург Давид Гришкян рассказал, какие части тела стареют быстрее остальных, сообщает издание Marie Claire.

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Как правило, женщины активно ухаживают за лицом, но забывают о других зонах, которые выдают возраст.

По словам хирурга, речь идет, прежде всего, о шее и зоне декольте. Их сложно восстанавливать и возвращать былую форму, поскольку здесь мало подкожного жира, а шея очень подвижна. Лучше сразу заниматься профилактикой, а именно – использовать крем от солнца, а также ежедневно увлажнять и питать кожу. Кроме того, стоит подумать над биоревитализацией, плазмолифтингом и лазерной шлифовке.

Во-вторых, возраст выдают руки, поскольку они крайне подвижны и подвержены воздействию ультрафиолета, а также бытовой химии. Их необходимо питать, увлажнять и делать пилинги. Если домашний уход уже не помогает, можно сделать PRP-регенерацию и лазерные процедуры.

В-третьих, на возраст указывают колени, кожа на которых обвисает и собирается в складки. Чтобы она выглядела более упругой, нужно долгое время использовать средства с коллагеном, а также ходить в спортзал для борьбы с потерей мышечной массы.