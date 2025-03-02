Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун появилась на публике в платье-кольчуге с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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21-летняя Милли Бобби Браун стала гостьей церемонии вручения премии BRIT Awards, которая прошла 1 марта в Лондоне. Актриса позировала перед фотографами в серебристом полупрозрачном платье-кольчуге с глубоким декольте и капюшоном. При этом она не стала надевать бюстгальтер. Артистка завершила наряд поясом и босоножками на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовым блеском для губ.

На днях Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма «Электрический штат». На мероприятии она позировала в пышном золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Образ дополнило золотое ожерелье. Ей также перекрасили волосы в блонд и сделали высокий пучок с выпущенными прядями. Однако поклонники не оценили образ актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.

«Буквально пришлось дважды проверить, что ей недавно исполнился 21 год, а не 40», «Уже выглядит на все 30», «Кажется, ей нужен новый стилист», «Иванка Трамп?» — раскритиковали поклонники.