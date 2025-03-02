Стилист назвал новый тренд весны

Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов рекомендовал приобрести «кепку деда». Стилист опубликовал пост в своем Telegram-канале.

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«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт.

На этой неделе Александр Рогов выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона. Ведущий «Модного приговора» посоветовал сочетать их с высокими сапогами, ботфортами или с плотными колготками. Стилист отметил, что летом шорты можно будет стилизовать с балетками, лоферами или шлепанцами. По словам эксперта, мужские бермуды также не потеряют своей актуальности.