Как вписать в образ майку-алкоголичку

Простая белая майка — универсальная база, которая легко адаптируется под любой стиль. Она может выглядеть небрежно и дерзко, элегантно и женственно, расслабленно и дорого — все зависит от того, с чем ее сочетать (и куда носить). Со стилистом Машей Ведерниковой разбираем пять интересных образов, где такая обычная вещь превращается в модный элемент гардероба.

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С пиджаком — стильный минимализм

Классический оверсайз-пиджак (или даже классический деловой костюм) и белая майка — это лаконично, но эффектно. Такой образ балансирует мужской крой и женственную мягкость, создавая расслабленный, но собранный стиль.

«Пиджак свободного кроя, майка, джинсы или даже брюки — получается стиль вне времени. Если хочется больше женственности, добавьте аксессуары: ремень, золотые серьги, минималистичные браслеты. Выбирайте кожаный, вельветовый или структурированный пиджак, чтобы контрастировать с легкостью майки. Идеальная обувь в этом случае: кеды для расслабленного образа, лодочки или мюли — для элегантности», — объясняет эксперт.

С джинсами и кожаной курткой — дерзкая классика

Этот комплект — сочетание простоты и рок-н-ролла. Белая майка подчеркивает естественную небрежность, а куртка добавляет характер.

Кожаная куртка (косуха или бомбер) и классические голубые джинсы — всегда беспроигрышный вариант. Если хочется интересных акцентов, используйте яркую сумку или массивные серьги. Для городского шика — дополните образ солнцезащитными очками и платком на шею. Идеальная обувь: грубые ботинки, кроссовки, лоферы.

С белой сорочкой — расслабленный шик

Когда хочется чего-то легкого и многослойного, белая сорочка, накинутая поверх майки, создает изящный, воздушный образ для теплых весенних дней. Рубашку можно оставить расстегнутой или завязать на талии. Идеальная пара — брюки палаццо, широкие джинсы или легкая юбка, а если хочется более нарядного эффекта, добавьте жемчужные украшения, тонкий ремень или сумку через плечо.

С женственным пальто и короткой юбкой — игра на контрастах

Майка-алкоголичка, короткая юбка и пальто создают интересный баланс между хулиганской базой и женственными акцентами.

«Юбка может быть мини А-силуэта, кожаная или твидовая, а пальто — прямого кроя или oversize. Не перегружайте образ, лучше остановитесь на пастельных оттенках, чтобы не драматизировать общий лук», — говорит стилист.

С тренчем и джоггерами — комфорт с ноткой элегантности

Майка-алкоголичка отлично вписывается в стильный кэжуал, особенно если сочетать ее с тренчем и удобными джоггерами. Тренч можно носить нараспашку или с поясом на талии, а джоггеры в нейтральных оттенках (беж, серый, молочный) сделают образ расслабленным, но не спортивным. Акцентами могут стать крупные солнцезащитные очки, сумка-хобо, цепи или кольца.